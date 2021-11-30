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Son dakika haberi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

30.11.2021 08:39
Son dakika haberi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Son dakika haber: Küresel piyasalarda, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın pozitif bir seyir izlenmesinin ardından, gözler bugün yurt içinde 3. çeyrek büyüme, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi.

Küresel piyasalarda, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın pozitif bir seyir izlenmesinin ardından, gözler bugün yurt içinde 3. çeyrek büyüme, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi.

Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış Omicron varyantına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, dün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Omicron varyantının ortaya çıkması, durumumuzun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun altını çiziyor." açıklamasını yaptı.

G7 ülkeleri sağlık bakanları da Omicron varyantına karşı "acil eylem" çağrısında bulunurken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Omicron varyantından endişe duyduklarını ancak bunun panik sebebi olmadığını söylemesi piyasaları yatıştırdı. Yeni bir karantina seçeneğinin şimdilik masada olmadığını belirten Biden, İngiltere, Avrupa Birliği üyeleri ve diğer ülkelere seyahat kısıtlaması getirilip getirilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, şu anda böyle bir şey öngörmediklerini söyledi.

Öte yandan dün New York İnovasyon Merkezi'nin açılışında konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunmaması dikkati çekti. Buna karşın bugün ABD Senatosun'da yapacağı konuşmanın metni yayımlanan Powell, Kovid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu, enflasyona ilişkin belirsizliği de artırdığı konularında Kongreyi uyaracak.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ise Senato'daki sunumunda borç limitinin yükseltilmemesi halinde ülke ekonomisinin mevcut toparlanmasının zarar göreceği konusunda uyarıda bulunması bekleniyor.

Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan Omicron varyantının olası kapanmaları beraberinde getirebileceği endişelerinin küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırdığını belirterek, öte yandan mevcut aşıların yeni varyantta da etkili olduğuna dair yapılan açıklamaların iyimserliğin korunmasını sağladığını söyledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Nasdaq endeksi yüzde 1,88, S&P 500 endeksi yüzde 1,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,0-96,5 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,1 seviyelerinde yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,47 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 1,53'ten kapanırken, bugün yüzde 1,50 civarında seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün pozitif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında da Omicron varyantına yönelik endişeler ve Almanya ile İspanya'da açıklanan verilerin enflasyonda yüksek seviyelerin korunduğuna işaret etmesine karşın alıcılı bir seyir izlendiği görüldü. Almanya'da DAX endeksinde yüzde 0,16, İtalya'da MIB 30 endeksinde yüzde 0,73, Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,54 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 0,94 değer kazandı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik artışla 1,13'ün hemen üzerinde işlem görürken, Avrupa endeks vadeli kontratları da yeni güne alıcılı başladı.

Asya'da bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,3'e gerilerken, ekonomik yavaşlama endişelerine karşın sektörel büyümenin pozitif tarafta kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ülkede imalat sanayi PMI, elektrik kesintilerinin azalması ve hammadde fiyatlarındaki sert düşüş ile kasımda 0,9 puan artışla 50,1'e yükseldi ve ağustos ayından bu yana ilk kez büyüme tarafına geçti. Japonya'da ise sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 1,1 ile 3 ayın ardından ilk kez artış göstermesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Verilerin ardından yeni günün Asya tarafında karışık bir seyirle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla endekslerin neredeyse tamamı negatife döndü. Şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Emtia tarafında, geçen hafta cuma günü Omicron varyantına yönelik endişelerle sert düşen Brent petrolün varil fiyatı dün 72,0-75,9 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından bugün de sert bir şekilde dalgalanıyor. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 1'lik azalışla 72,10 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5'lik kayıpla 1.784 doların hemen altından kapanırken, bugün 1.793 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,82 artışla 1.808,79 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,3 artarak 12,8187'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,8970 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bugün Powell ile Yellen'ın açıklamalarının yanı sıra yurt içinde büyüme, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Bugün ayrıca Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ile New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 3. çeyrek büyüme

11.55 Almanya, kasım ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı TÜFE

17.00 ABD, eylül ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, Fed Başkanı Powell ile Hazine Bakanı Yellen'ın konuşması

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Enflasyon, Omicron, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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