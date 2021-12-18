Üye Girişi
Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı - Son Dakika

Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı

18.12.2021 11:41
Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı

Son dakika haberine göre Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 25 yıldır ülkemizde ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'de yeni kentsel dönüşüm ve karma kullanımlı projeler için düğmeye bastı.

Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 25 yıldır ülkemizde ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'de yeni kentsel dönüşüm ve karma kullanımlı projeler için düğmeye bastı.

10'dan fazla ülkede, 30'dan fazla iş ortaklığının da sorumluluğunu üstlenen Turkmall, geçen 25 yıl içinde Forum Avm, Novada Avm, Praktiker, Metro, İKEA, Cinemaxx gibi dünya devlerini ülkemize getirdi.

Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, vizyoner bir bakış açısıyla günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki sosyal alanları, alışveriş ve modern yaşamı bir arada sunacak projeler üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Ödüllü projelere imza attık

Turkmall olarak sektörde önemli bir pazar payına ulaştıklarını ve birçok ilke de imza attıklarını dile getiren Eyüboğlu, "Yapımı devam eden inşaatlarla birlikte 12 milyon metrekareden fazla projeyi yaşama geçirdik. Farklı büyüklüklerde toplam 120 AVM konut, ofis, ticari alan ve karma projelere imza attık. 8 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdik. 2 bin 500'den fazla kiralama yaptık ve projelerimizde her yıl 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Türkiye'deki perakende pazarını geliştirmeyi öncelik olarak kabul ederek, Türk alışveriş merkezi sektörünün dinamiklerini belirleyen projelere imza attık. Yatırım geliştirmedeki liderliğimiz ve servis kalitemizle öne çıkarak IAIR Awards 2011'de Perakende Geliştiricisi kategorisinde Gayrimenkul'de Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldük. Faaliyetlerimize Türkiye, Kazakistan, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da devam ediyoruz" diye konuştu.

İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesi: "Forum Göztepe"

Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, İzmir'in kentsel dönüşüm konusunda acilen harekete geçmesi gerektiğini ve bir özel şirket olarak İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesini 2022 yılında yaşama geçireceklerini söyledi.

Forum Göztepe markasıyla Esentepe mahallesindeki toplam 200 bin metrekarelik alanda 1 milyar liralık yatırımla kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını dile getiren Eyüboğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İzmir'de herkes tarafından kabul gören Forum Bornova markasının ardından şimdi de karma bir proje olan Forum Göztepe'yi İzmirliler'le buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Burası bizim açımızdan çok değerli bir proje çünkü yalnızca AVM ve konut inşa etmeyeceğiz. Meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimariye sahip ve sağlam zemin üzerinde kuracağımız projede bin 450 konut olacak. Ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşebileceğiniz mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunacağız. Forum Göztepe, hem çevre yoluna hem de metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajı da sunuyor. 08 Ocak tarihinde kamuoyunu bilgilendirmek adına önemli bir lansman toplantısı da gerçekleştireceğiz"

Hak mağduriyetini giderdik

Esentepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği ile birlikte bölge halkının imzalarını alarak yollarına devam ettiklerini vurgulayan Levent Eyüboğlu, "Bölgedeki imar planlaması sonucu bazı konut sahiplerinde hak mağduriyeti oluşmuştu. Biz de yeni bir imar planı yaparak bu mağduriyetin önüne geçtik. Herkesin arsa paylarında eşit kat mülkiyeti almalarını sağladık. Bakanlık tarafından belirlenen riskli alan yönetmeliği çerçevesinde 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu kapsamında hak sahiplerinin bazı yardımlar ve muafiyetlerden yararlanabilmesinin de önünü açtık. Projeyi 4 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. İzmir'e özel önem veriyoruz. Yeni kentsel dönüşüm projeleri için de farklı bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - İZMİR

Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı
Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı
Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı

alışveriş merkezi, Kentsel Dönüşüm, konut, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:54 Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu
11:49 Yargıtay'dan tüketiciyi rahatlatan karar: Sözleşmelerde yer alan haksız şartlar hükümsüzdür
11:44 Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?
11:40 Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı
11:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, Afrika kıtasının kaderini değiştirdi
11:29 Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi
11:25 Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer
11:18 "En büyük arzumuz budur" diyen Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi
11:15 Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
11:14 Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi
Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu         
11:54
Yargıtay'dan tüketiciyi rahatlatan karar: Sözleşmelerde yer alan haksız şartlar hükümsüzdür Yargıtay'dan tüketiciyi rahatlatan karar: Sözleşmelerde yer alan haksız şartlar hükümsüzdür         
11:50
Kendisini öven takipçisine "Şu" diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor Kendisini öven takipçisine "Şu" diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor         
11:33
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 12:02:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement