Son dakika haberleri! Edirne'de bölgesel ekonomik kalkınma toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Edirne'de bölgesel ekonomik kalkınma toplantısı düzenlendi

24.02.2022 13:11
Son dakika haberleri! Edirne'de bölgesel ekonomik kalkınma toplantısı düzenlendi

Son dakika haberi: Keşan ilçesinde bölgesel ekonomik kalkınma toplantısı düzenlendi.

Keşan ilçesinde bölgesel ekonomik kalkınma toplantısı düzenlendi.

Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bir tesiste düzenlenen toplantıda, Edirne ve ilçelerinin gelişmesi ve kalkınması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Selahattin Pınar, Edirne ve bölgenin kalkınması için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalıştığını belirtti.

Toplantıda ekonomik kalkınma için yapılacak projelerin görüşüldüğünü ifade eden Pınar, "Edirne'nin ekonomisini geliştireceğiz. Bölgesel kalkınma için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişte de odalarımızla birlik beraberlik içerisinde projelere katkıda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Güzel bir toplantı gerçekleştirdik, toplantıların devamı gelecek." diye konuştu.

Toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Keşan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, oda ve borsaların meclis başkanları ile iş insanları katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Edirne'de bölgesel ekonomik kalkınma toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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