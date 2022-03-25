Son dakika haberleri: 'Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nde savaşın gölgesinde ekonomi ele alınacak - Son Dakika

Türkiye'nin ilk teknolojik kampüsü NeoTech Campus'e sahip olan Nişantaşı Üniversitesi ve sermaye piyasası kurumlarından İnfo Yatırım'ın birlikte düzenleyeceği Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nde, 'Savaşın Gölgesinde Dünya ve Türkiye Ekonomisi' konusu sektörün öncü isimleri ile derinlemesine tartışılacak.

Nişantaşı Üniversitesi ile bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunan İnfo Yatırım, Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nde sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Etkinliğe ilgi duyan herkes katılım sağlayabilecek.

31 Mart Perşembe günü, 11.00-13.00 saatleri arasında İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nin ilk oturumunda; Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Sadi Uzunoğlu, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ve İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz savaşın gölgesinde şekillenen Dünya ve Türkiye ekonomisini yorumlayacak.

2022 YILI PORTFÖY TERCİHLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK

Etkinliğin ikinci oturumu olan "Yatırım Zirvesi", saat 14.00'de başlayacak. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya moderatörlüğünde; İnfo Yatırım Yurt Dışı Piyasalar Sorumlusu Alibey Tuncer, Zephlex/Sentiment Algo Kurucu Ortağı Tümay Şahin, Icrypex Hazine Yönetmeni Gökçe Çalışkan yatırım ürünleri ve 2022 yılı portföy tercihlerini mercek altına alacak.

Sektör çalışanları, öğrenciler, akademisyenler ve finansal enstrümanlara ilgi duyan herkesin katılımına açık olan etkinliğe katılabilmek için https://bit.ly/EkonomiveYatirimZirvesi adresinden sisteme kayıt olabilecek.