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Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika

Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararları

02.10.2021 09:28
Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararları, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karabük'te "9M3076 Mzt ENH Turunçlu-Takanlı-Tol Prj Enerji Nakil Hattı", Denizli'de "Tavas-Gökçeler Mah. Kabaçam Mevkii Enerji Nakil Hattı" ve "Çameli-Gökçeyaka TR9 Dağdibi-Üçpınar Mah. TR8 Enerji Nakil Hattı", Kırıkkale'de "Olunlu KÖK-Turhanlı KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "Olunlu KÖK-Ceceli KÖK Enerji Nakil Hattı" ile Bilecik'te "Karaçayır-Çokçapınar Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırılacak.

Ankara'da "Taşpınar KÖK-Babayakup KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "Beynam Kavşağı DM-Beynam KÖK Enerji Nakil Hattı" kapsamında güzergah üzerinde bulunan taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele istimlak edilecek.

Turunçlu, Denizli, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika Ekonomi


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