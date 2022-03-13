Son dakika haberleri... Gençlerin gözde mesleği aşçılık... Milli Eğitim Bakanlığı bin 500'den fazla aşçı alacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gençlerin gözde mesleği aşçılık... Milli Eğitim Bakanlığı bin 500'den fazla aşçı alacak

13.03.2022 10:15

Son dakika haberine göre Gençlerin gözde mesleği aşçılık... Milli Eğitim Bakanlığı bin 500'den fazla aşçı alacakAMASYA Türkiye'de son yıllarda artan yemek programları ve yarışmaları ile istihdam fırsatları sayesinde aşçılık gençlerin tercih ettiği gözde meslekler arasında yer alıyor.

Gençlerin gözde mesleği aşçılık... Milli Eğitim Bakanlığı bin 500'den fazla aşçı alacak

AMASYA Türkiye'de son yıllarda artan yemek programları ve yarışmaları ile istihdam fırsatları sayesinde aşçılık gençlerin tercih ettiği gözde meslekler arasında yer alıyor.

Mezun olur olmaz restoran, lokanta ve otellerde iş bulma şansları olan genç aşçılara Milli Eğitim Bakanlığı da fırsat oluşturdu. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle bin 588 aşçı ve aşçı yardımcısı personel alımı yapacak. Müracaatlar 21 Mart'ta başlayacak. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Kenan Pala, bu alandaki gençlere yeni bir fırsat doğduğunu belirterek, "Bakanlık 2021 yılı içerisinde bünyesindeki pansiyonlarda istihdam etmek üzere ciddi sayıda aşçı alımı yaptı. Şu anda bin 500'den fazla aşçı ve aşçı yardımcısı alımı da var" dedi. Yeme, içme sektörünün son dönemde eğitim almış diplomalı aşçılara yöneldiğine değinen Kenan Pala, "Eti güzel pişiriyor olmanız lazım. Eti güzel pişirirse devamı da gelecektir. Biz mutfağımızda öğrencilerimizle sadece uygulama yapmıyoruz. Ayrıca restoranımızla da hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"İstihdam oranı yüzde 100"

Son 10 yılda 600'den fazla sayıdaki mezunlarına dünya mutfağının yanı sıra Türk mutfağının coğrafi işaretli yemeklerini de öğrettiklerini aktaran Pala, "Mezunlarımız bu sektörde çalışmak istediği sürece daima iş bulmaktadır. İstihdam oranımız yüzde 100 diyebiliriz. Çünkü gastronomi turizmi açısından baktığımızda insanlar artık yemek için seyahat ediyor, rotalarını değiştiriyorlar" şeklinde konuştu.

"Aşçılıkta iş bulma seçeneği daha fazla."

Lise eğitimini aşçılık üzerine alan Rukiye Çekici (20), iş bulma seçeneği daha fazla olduğu için üniversitede gastronomi alanında öğrenimini sürdürmeyi planlandığını söyledi. KPSS'ye gireceğine anlatan Çekici, mezun olduktan sonra da ustalaşmayı hedeflediğini vurguladı.

"Aç kalacak en son kişi aşçıdır. Her yerde iş bulur."

Özel sektörün imkanlarının fazla olduğunu düşünen Eyüp Kalburcu ise (20), "Bu sektörde hiçbir zaman aşçı açığı bitmez. Aç kalacak en son kişi aşçıdır. Her yerde iş bulur. 2019 yılında İstanbul'da çalıştığım firmada 6 bin lira maaş verdiler. Mezun olunca da bu sektörde çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü, amaçlarının evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip mesleki nitelikleri yüksek öğrenciler yetiştirip iş dünyasına kazandırmak olduğunu vurguladı. Üzümlü, her hafta çarşamba ve perşembe günleri okul restoranında düzenledikleri 'Lezzet Günleri' programına gastronomi tutkunlarını davet etti.

Son dakika haberleri... Gençlerin gözde mesleği aşçılık... Milli Eğitim Bakanlığı bin 500'den fazla aşçı alacak
Son dakika haberleri... Gençlerin gözde mesleği aşçılık... Milli Eğitim Bakanlığı bin 500'den fazla aşçı alacak
Son dakika haberleri... Gençlerin gözde mesleği aşçılık... Milli Eğitim Bakanlığı bin 500'den fazla aşçı alacak

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milli eğitim bakanlığı, İstihdam, Türkiye, KPSS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Gençlerin gözde mesleği aşçılık... Milli Eğitim Bakanlığı bin 500'den fazla aşçı alacak - Son Dakika


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