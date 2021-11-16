Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz."
16.11.2021 10:14
Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz." - İSTANBUL
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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