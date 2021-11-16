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Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz." - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz."

16.11.2021 10:14
Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz."

Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz." - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz.' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz." - Son Dakika
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