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Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (1)

29.12.2021 23:28
Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (1)

Son dakika ekonomi haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, doların radikal düşüşten sonra salınımlarının çok hızlı bir şekilde hemen dengeye gelmesinin beklenemeyeceğini belirterek, "Salınımlar yukarı aşağı oynayarak dengeye gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, doların radikal düşüşten sonra salınımlarının çok hızlı bir şekilde hemen dengeye gelmesinin beklenemeyeceğini belirterek, "Salınımlar yukarı aşağı oynayarak dengeye gelecek. Keyfimiz yerinde. Her şey kontrol altında." dedi.

Bakan Nebati, CNN Türk yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Nebati, yaptıkları açıklamaların bazen farklı anlamlar çıkarmak için cımbızlandığını ifade ederek, bunları ciddiye almadığını belirtti.

Bakan Nebati, bazı "cins tip" insanlar olduğunu vurgulayarak, "Şimdi bunlar sosyal medyada büyük bir fırsat yakaladı. Adı soyadı yok kim olduğu belli değil, dilediği gibi hakaret ve küfür ediyor. Bir de bunları profesyonel olarak yapanlar var, cımbızlama üzerinden algı operasyonu çekiyorlar." diye konuştu.

Dolarda yaşanan yükselişlerin endişe verici olmadığını dile getiren Nebati, şöyle devam etti:

"Dolar bugün 12,64 lira dediniz, biz 18 liranın üstünden bugüne kadar gelmiş durumdayız. Dönem içinde doların bu radikal düşüşten sonra çok hızlı bir şekilde salınımlarının hemen dengeye gelmesi beklenemez, salınımlar yukarı aşağı oynayarak dengeye gelecek. Mutlu oluyoruz, salınımı görüp takip edebiliyoruz, oyuncuların davranışlarını okuyabiliyoruz. Moralimiz bozulmadı keyfimiz yerinde. Her şey kontrol altında. Bunun da altını çizelim, bize sürekli şunu söylüyorlar, 'Hiçbir şeyi kontrol etmeyin, müdahale etmeyin, uzak durun seyredin.' Bir ülke kamu otoritesi uzak durup izler mi? Serbest piyasa bu değil, belli kurallar çerçevesindeki iletişim ağının sağlandığı ve kurallar çerçevesinde hareket edebilme kabiliyetini ortaya koymaktır. Ama çerçevesinin dışına çıktığında ya da birileri dilediği şekilde bir operasyon yapmaya gayret ettiğinde kamu oraya gider. Biz de serbest piyasa koşulları dışındaki eylemlerin doğru olmadığını söylüyoruz önce izliyoruz, sonra ikaz ediyoruz sonra da gereğini yapıyoruz."

Nebati, salınımın dengeye gelmesinin çok uzun sürmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan yapay bir fırtına estirildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamalarının ardından doların 18 lira seviyelerinden 11 liraya kadar gerilediğini söyledi. Nebati, "(20 Aralık'ta) Hiç kimse bir müdahalede bulunmadı, Merkez Bankası ne dolaylı ne dolaysız yoldan hiçbir şekilde müdahalede bulunmadı. 'Var' diyorlarsa kanıtlasınlar." ifadelerini kullandı.

"Bu psikolojik bir harpti"

Dolardaki yükseliş ile ilgili piyasaya dış saldırı yapılacak tüm yolları kapattıklarını aktaran Nebati, "Siyasal aktörlerin, trollerin ve iktidarı sevmemeyi ülkeyi sevmemeye kadar götüren kişilerin köpüğü köpürterek attığı adımlar ile geliştirdiği bir algı operasyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, küçük yatırımcıların çarpıldığını belirterek, "Kılavuzları doğru değildi, troller, sosyal medya, medya siyasi partilerin temsilcileri AK Parti iktidarına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler." diye konuştu.

Bu kişilerin küçük yatırımcıları döviz almaya teşvik ettiklerini vurgulayan Nebati, son 3 aylık operasyonun içeriden bir algı operasyonu ve psikolojik bir harp olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, "Harpte de bazıları açısından ölen, yaralanan, sakat kalan insanların bir önemi yoktur. Küçük yatırımcı batmış, zarar görmüş, bütün varlığını kaybetmiş onlar için bir önemi yoktur." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlara çağrıda bulunuyorum: 'Dava açın'"

Kur korumalı TL mevduat hesabının küçük yatırımcıları korumak için yapıldığını ifade eden Nebati, "Zarar eden bütün vatandaşlara açık ve net çağrıda bulunuyorum, kim ki Twitter'da, sosyal medyada, basın toplantısında, grup toplantısında size 'Döviz gidiyor, tedbir alın ve adımlarınızı atın' diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış yere yönlendirdiler. Dava açın adalet de var bakalım ne oluyor?" diye konuştu.

Çarpılan küçük yatırımcıya kayıpları için yapılabilecek bir şey olmadığını ifade eden Nebati, "Akşam rahat uyumak istiyorsanız 'Kur korumalı TL mevduat sistemi'ne geçin." dedi.

"Biz buradan geri adım atmayacağız"

Bakan Nebati, faizin artırılmaması gerektiğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Gittiğim her toplantıda, iş dünyası ile toplantı yaptım. Çok değerli 67 kişi ile toplantı yaptım, Türkiye'nin en önemli markaları oradaydılar. 'Faiz indirimi olmayacak, modelimiz de bu, altyapılarını da sunuyorum. Buna göre hazırlıklarınızı yapın.' Kararlılığımızı gördüler, Cumhurbaşkanımız zaten kararlı. Ekonomi yönetimi çok kararlı ve tam bir uyum var. Hem maliye hem para politikalarında hem de kurumlar arası tam bir uyum var. Çok daha önemli bir yerde açık bir mesaj veriyorum. Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile toplantı yapıyorum, diyorum ki, şunu köşeye yazın kırmızı kalemle 'Faiz artırımı olmayacak, buyurun çözüm önerilerinizi.' Özel bankalar özellikle çok teşekkür ediyorum, oradaki mesajımızı çok net olarak aldılar. Biz buradan geri adım atmayacağız. Atmama gerekçelerimiz de çok net."

"Faizini istiyorsan al, istemiyorsan alma"

Bakan Nebati, 'Kur korumalı TL mevduat sistemi'nin faize dayalı bir sistemi olup olmadığının sorulması üzerine de şöyle konuştu:

"Bu hikaye, Türkiye'de yaşayan inancı olan olmayan, paraya bakışı farklı olan olmayan bu toprakların insanlarına dönük bir çözümdür. Bunu ABD ya da batı ülkelerinde uygulayamazsınız zaten dolarizasyon diye bir şey yok. Türk insanı faize mi yoksa dövize mi önce bakar? Türk insanı önce dövize bakıyor. Biz de Türk insanına diyoruz ki madem ki dövize bakıyorsun gel sana etkilerden arındırılmış bir imkan vereyim. Bu nedir? Paranı faize yatırmak istiyorsan git faize yatır, dövizde korumak istiyorum diyorsan da ABD'de ya da Almanya'da basılmış bir paranın bekçiliğini yapma, sana döviz kuru üzerinden fiyat yapalım, 10 bin doların mı var? Sana 3, 6, 12 ay sonra 10 bin dolarını garanti ediyorum. Çift garanti veriyoruz. Doları 10 liradan aldın 9 liraya düştüyse aldığın parayı da 10 bin dolarını yeniden alıyorsun bir de faize yatırdığın ya da katılım bankalarında kar payına yatırdığın parayla da fazlasını cebine koyuyorsun. 'Ben sana 10 bin dolarımı veriyorum, 3 ay sonra 10 bin dolarımı ver' diyor. Bunun üstüne faizini de istiyorsan al istemiyorsan alma."

Bakan Nebati, 2022 yılına girerken çok düşük bir cari açıkla girileceğini belirterek, "Bütçe açığı sınırların altında, dünya ile karşılaştırmasında en önemli büyümeyi gerçekleştiren bir ülke, ihracat devam ediyor, pazartesi günü bir rekor daha açıklanacak, sanayi üretimi kapasitesi büyüyor, turizm gelirlerinde bir patlama meydana geliyor. Türkiye 2022 yılında cari fazlaya doğru koşuyor." ifadelerini kullandı.

20 Aralık gecesine ilişkin tereddüdü olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Nebati, "Cumhurbaşkanıma olan inancım sınırsız. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelip kürsüye çıkışından hissediyorsunuz olacakları, bir şeyler oluyor. Sözü bitiyor anında telefonlara takır takır döviz fiyatlarının düşüşü gelmeye başladı." dedi.

(Sürecek)

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Ekonomi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (1) - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (1) - Son Dakika
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