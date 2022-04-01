Son dakika haberleri: IEA üyesi ülkeler, savaşın ardından ikinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri: IEA üyesi ülkeler, savaşın ardından ikinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açacak

01.04.2022 19:13
Son dakika haberleri: IEA üyesi ülkeler, savaşın ardından ikinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açacak

Son dakika ekonomi haberi: Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 31 üye ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası ikinci kez acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 31 üye ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası ikinci kez acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştı. Söz konusu miktar, gelecek hafta açıklanacak.

IEA'nın açıklamasına göre, IEA Yönetim Kurulu bugün bakanlar seviyesinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda IEA'nın 31 üye ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası petrol piyasalarında meydana gelen sorunlara karşı yeniden acil durum petrol rezervlerinden bir miktarı kullanıma sunmak üzere anlaştı. Söz konusu miktar gelecek hafta açıklanacak.

Bu kararla IEA, savaşın başından beri acil durum petrol rezervlerini ikinci kez devreye sokmuş olacak.

Küresel piyasalarda arz ve talep dengesizliği nedeniyle oluşabilecek bir kısıtlamanın fiyat artışına dönüşmemesi için geçen ay da IEA'nın 31 üye ülkesi toplamda 62,7 milyon varil acil durum petrol rezervini kullanıma açmak üzere anlaşmıştı.

Bugünkü kararla, IEA üye ülkeleri tarihinde beşinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açıyor. Daha önceki kararlar 1991, 2005, 2011 ve 1 Mart 2022'de alınmıştı.

IEA üye ülkelerinin toplam acil durum rezerv miktarı 1,5 milyar varil seviyesinde bulunuyor.

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Ukrayna, Petrol, Rusya, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: IEA üyesi ülkeler, savaşın ardından ikinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açacak - Son Dakika


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