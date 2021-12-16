Üye Girişi
ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama - Son Dakika

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

16.12.2021 14:25
ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yücel Ölçer, 1 Ocak 2022 itibarıyla ING Grubu Perakende Bankacılık Operasyonlarından Sorumlu Yönetici (COO) olarak atandı.

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yücel Ölçer, 1 Ocak 2022 itibarıyla ING Grubu Perakende Bankacılık Operasyonlarından Sorumlu Yönetici (COO) olarak atandı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana ING Türkiye'de çeşitli görevler üstlenen ve son olarak 2017 yılından itibaren ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ölçer, ING'nin Türkiye'deki dijital dönüşümünde önemli bir rol oynadı ve Müşterini Tanı programına liderlik etti.

Operasyon ve iş süreçlerindeki geniş bilgi birikimi ve deneyimiyle birlikte ING global perakende bankacılık operasyonları sorumluluğunu üstlenen Ölçer, ING Grubu'nun daha çok dijitalleşmesi için lider bir rol üstlenecek, perakende bankacılık organizasyonu genelinde iş birliğini güçlendirecek ve müşterilerin bir adım önde olmaları için katkıda bulunacak.

Ölçer, yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından, sistem ve süreçlerin yalınlaşmasından ve dijitalleştirilmesinden, ING'nin standart iş yapış şekillerinin geliştirilmesinden, dönüşüm projelerinin yönetilmesinden, robot teknolojileri ve yapay zekanın yaygınlaştırılmasından sorumlu olacak.

"Gurur duyuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Yücel Ölçer'in yeni görevinden dolayı duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"ING Türkiye olarak, operasyonel süreçlerimizde dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak ve yapay zeka, robot teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerden etkin bir şekilde yararlanarak mükemmel müşteri deneyimi hedefinde oldukça önemli adımlar attık. Türkiye'de sektörde örnek alınan uygulamalarımızla beraber ING Grubu içinde de takdir edilmekten dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. ING Türkiye, global ve üst düzey roller için yetenek havuzu olmayı sürdürüyor. ING Türkiye ailesinde çok önemli başarılara imza atmış bir liderin daha ING Grubu'nda önemli bir role atanmasından dolayı gurur duyuyorum."

Yücel Ölçer, Purdue Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra Chicago Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı. Ölçer, iş yaşamına 2001 yılında ABD'de Deloitte Danışmanlık'ta başladı. 2007-2013'te McKinsey & Company Türkiye'de yardımcı ortak olarak görev yapan Ölçer, danışmanlık kariyeri boyunca, bankacılık hizmet modellerinin belirlenmesi ve operasyonel dönüşüm gibi alanlarda küresel bankalarda çeşitli sorumluluklar üstlendi.

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

geri dönüşüm, Türkiye, İcra, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:08 Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
15:03 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahalar attırdı
15:01 Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı
14:56 Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi
14:55 AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı
14:54 BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin
14:40 Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!
14:40 Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!
14:40 Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?
14:35 Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahalar attırdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahalar attırdı         
15:04
Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi         
14:57
AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı         
14:55
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:28
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 15:16:32. #1.11#
SON DAKİKA: ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement