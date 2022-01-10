Üye Girişi
Son dakika! Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptı - Son Dakika

Son dakika! Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptı

10.01.2022 22:53

Son dakika ekonomi haberi... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen yıl 1 milyar 800 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen yıl 1 milyar 800 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan büyükşehir belediyesine ait tesislerde düzenlenen "2021 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyetlerine değinen Büyükkılıç, 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını, çalışmaların gerçekleşme oranının ise yüzde 98 olduğunu ifade etti.

Bu yıl da aynı şekilde gayretlerinin süreceğini kaydeden Büyükkılıç, "İlçe belediyelerimizin yatırım tutarı 2 milyar 15 milyon 516 bin 500 TL, altyapı kuruluşlarımızın ise 803 milyon 174 bin TL'dir. Böylece toplamda 4 milyar 618 milyon 690 bin 500 TL şehrimize girdi sağlanmıştır. 6 ilçemizin doğal gaz çalışması hayata geçirilecek. Bu sene Sarıoğlan, Akkışla inşallah gaza kavuşacak. Sezon sonuna doğru Felahiye, Özvatan aynı şekilde devam edecek. 2023'te de inşallah Sarız ve Pınarbaşı gazla buluşacak. Kayseri gazımız bu hizmeti oraya götürecek." diye konuştu.

Büyükkılıç, belediye tarafından projesi hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yüzde 65'inin tamamlandığını söyledi.

Projeyi bu yılın sonbaharında tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Burası Türkiye'nin sayılı millet bahçelerinden birisi olacak. İçinde birçok tesisin yer alacağı ve 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alandan ibaret bu yeri milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Havalimanı yeni terminal binası inşaatına da değinen Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tesisin inşaatının yüzde 41 oranında tamamlandığını anlattı.

Belediyenin "150. Yılda 150 Proje" sloganıyla seçim vaatleri arasında yer alan "Kapadokya Ekspresi" projesinin özel sektörün girişimleri ile hayata geçirileceğini kaydeden Büyükkılıç, İstanbul'dan yola çıkacak yolcuların adım adım Anadolu'yu gezeceğini, Kayseri'nin zengin mutfağı ve gastronomi ürünleri ile tanışacağını, yolculuğun İncesu ilçesinde son bulacağını aktardı.

Büyükkılıç, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dakika! Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptı
Son dakika! Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptı
Son dakika! Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptı

YORUMLAR
500

Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Günü, Yatırım, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt         
00:06
Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı? Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?         
23:51
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 00:12:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement