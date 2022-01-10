Son dakika! Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021'de 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen yıl 1 milyar 800 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan büyükşehir belediyesine ait tesislerde düzenlenen "2021 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyetlerine değinen Büyükkılıç, 1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını, çalışmaların gerçekleşme oranının ise yüzde 98 olduğunu ifade etti.

Bu yıl da aynı şekilde gayretlerinin süreceğini kaydeden Büyükkılıç, "İlçe belediyelerimizin yatırım tutarı 2 milyar 15 milyon 516 bin 500 TL, altyapı kuruluşlarımızın ise 803 milyon 174 bin TL'dir. Böylece toplamda 4 milyar 618 milyon 690 bin 500 TL şehrimize girdi sağlanmıştır. 6 ilçemizin doğal gaz çalışması hayata geçirilecek. Bu sene Sarıoğlan, Akkışla inşallah gaza kavuşacak. Sezon sonuna doğru Felahiye, Özvatan aynı şekilde devam edecek. 2023'te de inşallah Sarız ve Pınarbaşı gazla buluşacak. Kayseri gazımız bu hizmeti oraya götürecek." diye konuştu.

Büyükkılıç, belediye tarafından projesi hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yüzde 65'inin tamamlandığını söyledi.

Projeyi bu yılın sonbaharında tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Burası Türkiye'nin sayılı millet bahçelerinden birisi olacak. İçinde birçok tesisin yer alacağı ve 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alandan ibaret bu yeri milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Havalimanı yeni terminal binası inşaatına da değinen Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tesisin inşaatının yüzde 41 oranında tamamlandığını anlattı.

Belediyenin "150. Yılda 150 Proje" sloganıyla seçim vaatleri arasında yer alan "Kapadokya Ekspresi" projesinin özel sektörün girişimleri ile hayata geçirileceğini kaydeden Büyükkılıç, İstanbul'dan yola çıkacak yolcuların adım adım Anadolu'yu gezeceğini, Kayseri'nin zengin mutfağı ve gastronomi ürünleri ile tanışacağını, yolculuğun İncesu ilçesinde son bulacağını aktardı.

Büyükkılıç, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.