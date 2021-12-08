Kivi hobisi kazanca dönüştü

Adana'da dağ köyünde kivi üreterek sezonda 10 bin TL kazanan genç, destek verilirse üretimi artıracağını söyledi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Volkan Sarıca hobi olarak ektiği kiviyi dağ köyünde kazanca dönüştürdü.

30 kivi fidanı diken Sarıca sezonda 10 bin TL kazanıyor.

Kırsaldaki Kıbrıslar Mahallesindeki genç girişimci Volkan Sarıca, 8 yıl önce hobi olarak kivi yetiştirmeye başladı. 250 metrekare alanda 1 ton kivi üreten Sarıca, vitamin deposu kiviye ilginin yoğun olduğunu belirterek destekleme olursa daha geniş alanda daha çok üretim yapmak istediğini kaydetti. Sarıca, 800 rakımlı mahallede kivi üretimi yapıyorum. Burada hobi amaçlı başladığım kivileri hasat ediyorum. 30 ağaçla başladım. 1 tona yakın ürün hasat ediyorum. Bol C vitamini içeriyor. Talep yoğun. Ben 10-12 bin TL arasında kazınıyorum şuan. 1 ton kivi hasat edeceğim. Bu alanı destekleme olursa 1 dönüme çıkarırsam 50 bin TL getirisi olacak. İlaç kullanılmıyor. Bakım olarak gübre ve sulaması var. Zor bir üretim değil. Hobi olarak insanı rahatlatan güzel bir ürün. Benim gibi girişimci olanlara öneriyorum" dedi.