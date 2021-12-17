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Son dakika haberleri... Migros Kadın Akademisi, Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile dördüncü buluşmasını gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Migros Kadın Akademisi, Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile dördüncü buluşmasını gerçekleştirdi

17.12.2021 16:52
Son dakika haberleri... Migros Kadın Akademisi, Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile dördüncü buluşmasını gerçekleştirdi

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı ve Migros iş birliğinde düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli, Samsun ve Ankara'nın ardından Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ve Migros ?iş?birliğinde düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli, Samsun ve Ankara'nın ardından Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Şirket açıklamasına göre, Migros; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu yetkilileri ve Eskişehir Kadın Kooperatifleri ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Migros, katılımcılara eğitimler verdi.

Yeni iş birlikleri için fırsat oluşturan Migros,?1 milyon kadına ulaşma hedefiyle hayata geçirilen?eğitim?platformu Migros Kadın Akademisi'nin dördüncü sınıf eğitimini Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nde tamamladı.

Katılımcılar tarafından ilgi gören organizasyonda; ?Migros Kadın Akademisi tanıtımı ve "Kalite",?"Kalite Yönetim Sistemleri", "Ürün Belgeleri", "İyi Tarım Uygulamaları", "Taze Meyve Sebze Takip Sistemi", "Hal Kayıt Sistemi", "Mevzuat Eğitimi" başlıklarında eğitimler düzenlendi. Meyve ve sebzede blockchain?sistemini hayata geçiren Migros'un bu alanda yarattığı değer, Migros'ta tedarikçi olmak için gerekli koşullar ve başvuruların nereden yapıldığı hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim platformu Migros Kadın Akademisi hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktarıldı.

?? Migros Kadın Akademisi'nin sınıf eğitimleri, ilerleyen günlerde yeni illerde devam edecek.?

Farklı coğrafi bölgelerde ücretsiz meslek edindirme ve yetenek geliştirme kursları verirken, benzer ilgi alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme imkanı sunan Migros Aile Kulübü, Ankara ile Eskişehir Aile Kulübü temsilcileri ve eğitmenleri ile organizasyona katılım sağladı.

???????Migros Aile Kulübü eğitmenleri, Halk Eğitim Merkezleri iş birliği ile verilen 124 çeşit kurs ve mesleki sertifikalar (el sanatları, tarım, kültür, hobi, kişisel gelişim ve meslek kursları) hakkında ziyaretçilere bilgilendirmelerde bulunarak tanıtıcı workshoplar gerçekleştirdi. Tanıtım ve etkinliklerin yanı sıra, el sanatları kurslarında kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi. Ayrıca, ziyaretçiler Migros Aile Kulübü standı ziyaretleri sırasında üye olarak kurslara kayıt yaptırma imkanına erişti.

MİGROS TİC. A.Ş., Eskişehir, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Migros Kadın Akademisi, Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile dördüncü buluşmasını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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