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17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı - Son Dakika

17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı

12.01.2022 09:51
17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri kapsamında "17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri"ne yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri kapsamında "17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri"ne yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu desteklere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Destek bizden, üretmek sizden." ifadelerini kullandı.

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Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı - Son Dakika
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