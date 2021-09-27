Üye Girişi
Son dakika haber | "Allianz Motto Hareket" ile hareketsiz çocuk kalmayacak - Son Dakika

Son dakika haber | "Allianz Motto Hareket" ile hareketsiz çocuk kalmayacak

27.09.2021 11:08
Son dakika haber |

Bir son dakika haberine göre Allianz Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket'in eğlenceli egzersiz videolarının tamamı YouTube'da açık kaynak olarak çocuklarla buluşuyor.

Allianz Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket'in eğlenceli egzersiz videolarının tamamı YouTube'da açık kaynak olarak çocuklarla buluşuyor.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye'nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, YouTube'da yayınlanan video serisiyle salgın sürecinde evde hareketi kısıtlanan çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmeyi amaçlıyor.

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce öncülüğündeki uzman ekibin danışmanlığında hazırlanan videolar, "Allianz Motto Hareket ile Isınma ve Soğuma", "Eğlenceli Oyunlar", "Hedef Koyma ve Ölçme", "Kardiyo ve Ritim", "Kas Kuvveti", "Esneklik", "Çeviklik", "Denge" ve "Nesne Kontrolü" olmak üzere toplam 9 temadan oluşuyor. Allianz Motto Hareket videoları hem Allianz Türkiye'nin hem de iş birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının YouTube kanallarında yer alıyor.

"Amacımız daha fazla çocuğa ulaşmak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir program ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Allianz Motto Hareket'in 16 haftalık eğitim programıyla 3 yılda 21 ilden 3 bin çocuğa ulaştık ve çocukların, programda deneyimledikleri uygulamalar sayesinde yeni meraklar edinme, akranları ve yetişkinlerle daha fazla paylaşımda bulunma ve bu yetileri günlük yaşamlarına aktarma gibi kazanımlar elde ettiklerini gördük. Bu programı, açık kaynak eğitim videoları olarak yayımlayarak pandemi sürecinde evde hareketi kısıtlanan çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmeyi amaçlıyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Allianz Motto Hareket eğitim videoları sayesinde artık tüm çocuklar, önümüzdeki kış döneminde bile, evlerinde birbirinden eğlenceli içeriklerle hem eğlenip hem spor yapabilecekler. Gelecek nesillerimizin hayatına her geçen gün daha çok değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Allianz Motto Hareket, 2018-2020 yılları arasında, iş birliği yapılan üç sivil toplum kuruluşunun yerleşkelerinde gönüllü eğitmenler aracılığıyla 16 haftalık bir eğitim programı olarak uygulandı. Program salgın döneminde dijital sınıf ortamına taşındı ve uzaktan eğitime adapte edildi. İnternet erişimi olmayan çocuklar ise uygulamalara TEGV EVDE dergisi aracılığıyla ulaştırılan Allianz Motto Hareket kartlarıyla katıldılar.

Programın çocukların hayatına kattığı değeri ve sosyal etkiyi ölçümlemek için ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. Uygulama sürecinde gönüllü eğitmenler, yöneticiler ve velilerden, katılım memnuniyeti, öğrenme ve uygulamaların yaşama aktarımıyla ilgili toplanan veriler ışığında hazırlanan raporda; çocukların, 10 temel hareket becerisinin tamamında, istatistiksel olarak anlamlı gelişim gösterdiği görüldü.

Spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018 yılından bu yana devam eden Allianz Motto Hareket programı toplam 8 yıl sürecek.

Son dakika haber | Allianz Motto Hareket ile hareketsiz çocuk kalmayacak
Son dakika haber | Allianz Motto Hareket ile hareketsiz çocuk kalmayacak
Son dakika haber | Allianz Motto Hareket ile hareketsiz çocuk kalmayacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Youtube, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | 'Allianz Motto Hareket' ile hareketsiz çocuk kalmayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu 12:06 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi 11:57 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı 11:38 Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı 11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 09:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı

Son Dakika Haberleri
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:56 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
11:29 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar
11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı
11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
11:14 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son 4 gün Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son 4 gün         
12:07
Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı         
11:59
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar         
11:30
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi         
11:03
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 12:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | "Allianz Motto Hareket" ile hareketsiz çocuk kalmayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement