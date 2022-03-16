Son dakika haberleri... Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği kazandırılıyor - Son Dakika

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan 1000'e yakın zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre edeceklerini bildirdi.

Düzgün, düzenlediği basın toplantısında, silah dron sistemleriyle adını duyuran şirketin, elektro-optik görüntüleme sistemlerine yönelik de çok sayıda ürünü bulunduğunu söyledi. 2019'da Hatay Emniyet Genel Müdürlüğünün bir projesinde sınır güvenliğine yönelik kamera kurulumları gerçekleştirdiklerini anlatan Düzgün, ayrıca 2 binden fazla araçta çevresel görüş sistemi de denilen kamera sistemlerinin görev yaptığını belirtti. Düzgün, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Savunma Sanayii Başkanlığının modernizasyon projesi kapsamında 360 derece durumsal farkındalık projesinde 1000'e yakın araç için çevresel görüş sistemlerimiz seçildi. 1000'e yakın araca sistemlerimizi entegre etmek üzereyiz. İnsansız kara aracı Barkan üzerinde elektro-optik 360 derece farkındalık sistemimiz var. Bu tecrübelerle elektro-optik ürün ailemizi genişlettik. Uzak mesafe zum kapasitesine sahip soğutmalı ve soğutmasız termal kameralar çıkardık. Zırhlı kara araçları ve sınır güvenlik sistemlerinde bu çözümleri kullanmayı amaçlıyoruz."

Türkiye'deki projelerin ardından yurt dışından talepler almaya başladıklarını anlatan Düzgün, "3 ülkede bu konuda son aşamaya geldik. Sadece kendi kamera sistemlerimiz yok, Türkiye'den farklı şirketlerin ürünlerinin olduğu bir sistem çözümü sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Düzgün, görüntüme sistemlerinin yanı sıra komuta kontrol bilgisayarları, akıllı monitörler, konuşma ve görüntüleme sistemleriyle askeri araçlarda çok sayıda modernizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Afrika pazarında silahlı dron Songar'a ilgi

Düzgün, yurt dışına açılmalarını sağlayan ilk ürün silahlı dron Songar'da da ilk teslimatı 1-1,5 ay içerisinde Nijerya'ya yapacaklarını bildirdi. Düzgün, bu sayede Afrika pazarında çok daha fazla tanınır hale geldiklerini söyledi.

Asya'da bir ülkede Songar ihracatı için son aşamaya geldikleri bilgisini veren Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nisanda bunu açıklayabilir hale gelmeyi umuyoruz, sayısı da çok olacak görünüyor. Silahlı dron ihracatında bu yıl farklı ülkelerde toplamda 30 adedin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bu bizim için başlangıçta oldukça önemli bir sayı. Diğer sistemlerde yaklaşık 1 yıldır 3-4 tane çok yüksek meblağlı proje kovalıyoruz. Bunlardan birisi nisan ayında sonuçlanırsa ki bu şirketin boyunun 3 katı büyüklüğünde bir proje. Son aşamasına gelmiş durumdayız. Şirketin 3 yılını kurtaracak büyüklükte bir proje olduğunu söyleyebilirim. Sınır güvenliğiyle ilgili Songar'ın, kameraların yanı sıra Türkiye'den 3-4 şirketin ürünlerinin dahil olduğu sistem seviyesinde bir proje olacak."

Düzgün, 800 gramdan 2,5 kilogram ağırlığa kadar olan 2-3 eksen stabilizasyon sağlayan gimballar geliştirip hem kendi dronlarında hem de farklı ürünlerde kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.