Son dakika haberleri... Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği kazandırılıyor

16.03.2022 14:32
Son dakika haberleri... Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği kazandırılıyor

Son dakika haberi: Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan 1000'e yakın zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre edeceklerini bildirdi.

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan 1000'e yakın zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre edeceklerini bildirdi.

Düzgün, düzenlediği basın toplantısında, silah dron sistemleriyle adını duyuran şirketin, elektro-optik görüntüleme sistemlerine yönelik de çok sayıda ürünü bulunduğunu söyledi. 2019'da Hatay Emniyet Genel Müdürlüğünün bir projesinde sınır güvenliğine yönelik kamera kurulumları gerçekleştirdiklerini anlatan Düzgün, ayrıca 2 binden fazla araçta çevresel görüş sistemi de denilen kamera sistemlerinin görev yaptığını belirtti. Düzgün, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Savunma Sanayii Başkanlığının modernizasyon projesi kapsamında 360 derece durumsal farkındalık projesinde 1000'e yakın araç için çevresel görüş sistemlerimiz seçildi. 1000'e yakın araca sistemlerimizi entegre etmek üzereyiz. İnsansız kara aracı Barkan üzerinde elektro-optik 360 derece farkındalık sistemimiz var. Bu tecrübelerle elektro-optik ürün ailemizi genişlettik. Uzak mesafe zum kapasitesine sahip soğutmalı ve soğutmasız termal kameralar çıkardık. Zırhlı kara araçları ve sınır güvenlik sistemlerinde bu çözümleri kullanmayı amaçlıyoruz."

Türkiye'deki projelerin ardından yurt dışından talepler almaya başladıklarını anlatan Düzgün, "3 ülkede bu konuda son aşamaya geldik. Sadece kendi kamera sistemlerimiz yok, Türkiye'den farklı şirketlerin ürünlerinin olduğu bir sistem çözümü sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Düzgün, görüntüme sistemlerinin yanı sıra komuta kontrol bilgisayarları, akıllı monitörler, konuşma ve görüntüleme sistemleriyle askeri araçlarda çok sayıda modernizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Afrika pazarında silahlı dron Songar'a ilgi

Düzgün, yurt dışına açılmalarını sağlayan ilk ürün silahlı dron Songar'da da ilk teslimatı 1-1,5 ay içerisinde Nijerya'ya yapacaklarını bildirdi. Düzgün, bu sayede Afrika pazarında çok daha fazla tanınır hale geldiklerini söyledi.

Asya'da bir ülkede Songar ihracatı için son aşamaya geldikleri bilgisini veren Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nisanda bunu açıklayabilir hale gelmeyi umuyoruz, sayısı da çok olacak görünüyor. Silahlı dron ihracatında bu yıl farklı ülkelerde toplamda 30 adedin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bu bizim için başlangıçta oldukça önemli bir sayı. Diğer sistemlerde yaklaşık 1 yıldır 3-4 tane çok yüksek meblağlı proje kovalıyoruz. Bunlardan birisi nisan ayında sonuçlanırsa ki bu şirketin boyunun 3 katı büyüklüğünde bir proje. Son aşamasına gelmiş durumdayız. Şirketin 3 yılını kurtaracak büyüklükte bir proje olduğunu söyleyebilirim. Sınır güvenliğiyle ilgili Songar'ın, kameraların yanı sıra Türkiye'den 3-4 şirketin ürünlerinin dahil olduğu sistem seviyesinde bir proje olacak."

Düzgün, 800 gramdan 2,5 kilogram ağırlığa kadar olan 2-3 eksen stabilizasyon sağlayan gimballar geliştirip hem kendi dronlarında hem de farklı ürünlerde kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

Son dakika haberleri... Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği kazandırılıyor

YORUMLAR
500
Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu Yolcu360, kurumsal şirket sayısını 700'ün üzerine çıkardı Yolcu360, kurumsal şirket sayısını 700'ün üzerine çıkardı

Güvenlik güçleri, Mustafa Barış, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği kazandırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:56 CNN'den tedirgin eden rapor: Putin'in listesinde Ukrayna'dan sonra 3 ülke daha var
14:52 Rusya'nın Ukrayna'da Fransız silahları kullanması soruldu! Macron: Kararı ben almadım ama savunuyorum
14:43 Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül
14:43 Erdoğan "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun" dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:05:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement