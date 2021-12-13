Son dakika haberleri! Türkiye, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nden "Çevre Ödülü" aldı

Vodafone Türkiye, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Ukrayna Yerel Ağı tarafından düzenlenen "Sürdürülebilirlik İçin Ortaklık Ödülleri'nde (Partnership for Sustainability Award)" elektronik atık bilincini artırmak ve elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesiyle "Çevre (Planet)" kategorisinin kazananı oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini belirterek, 2025'e kadar elektronik atıklarının yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedeflediklerini bildirdi.

Süel, şunları kaydetti:

"E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Bu Atıklar Kod Yazıyor projemizde Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz e-atık kutuları ile elektronik atık topluyor, geri dönüştürüyor ve e-atıkların geri dönüşümünden elde ettiğimiz gelirle okullarda kodlama sınıfları açıyoruz. Bugüne kadar 23 kurumsal iş ortağımızın projemize dahil olmasıyla birlikte topladığımız elektronik atıkların geri dönüştürülmesinden elde ettiğimiz gelirle 7 ilde kodlama sınıfları açtık.

Projemizin hayata geçmesini mümkün kılan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen ödül programlarından 'Sürdürülebilirlik İçin Ortaklık Ödülleri'nin kazananları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin parçası olarak görmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."

Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Uşak, Bingöl ve Çanakkale'de kodlama sınıfları açıldı

Verilen bilgiye göre, Vodafone, gençlerin dijital becerilerini geliştirme ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini harmanladığı Bu Atıklar Kod Yazıyor projesiyle çalışanlarının ve iş ortaklarının evlerinden getirdiği elektronik atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor.

Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor.

Mayıs 2019'da başlatılan proje kapsamında bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Uşak, Bingöl ve Çanakkale'de kodlama sınıfları açıldı.

Vodafone'un kurumsal çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye'yi dolaşan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı da gittiği şehirlerde elektronik atık toplayarak projeye katkı sağladı.

Projeye Vodafone Türkiye'nin kurumsal iş ortaklarından Artıtel, Deloitte Türkiye, Hewlett Packard Enterprise, Karel Elektronik, KPMG Türkiye, Mikrolink, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Artofis Mobilya, Balkantürksiad, Ballı Metal, Elektroteks, Elyafteks, HTS Metal Kalıp Otomotiv, İnoksan, Matlı Yem, Mavi Yeşil Danışmanlık, Menejer Bilgisayar, Numeko Safety, Özhan Marketler Zinciri, Penguen Gıda, Uludağ İçecek, Yeşim Tekstil, Deniz Tekstil de dahil olarak, ofis ve fabrikalarında 15 bine yakın çalışanın desteğiyle e-atık toplanmaya başlandı.

Proje kapsamında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 4, 8, 12, 13 ve 17 hedeflerine katkı veriliyor.