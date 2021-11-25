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Son dakika haberleri: Türkiye'yi "temizlik kağıdı" ile tanıştıran Selpak, 50. yaşını kutluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye'yi "temizlik kağıdı" ile tanıştıran Selpak, 50. yaşını kutluyor

25.11.2021 13:52
Son dakika haberleri: Türkiye'yi "temizlik kağıdı" ile tanıştıran Selpak, 50. yaşını kutluyor

Son dakika habere göre Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı markası olarak doğan ve toplumda hijyen bilincinin oluşturulması için çalışan Selpak, yenilikçi kimliği ile 50. yaşını kutluyor.

Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı markası olarak doğan ve toplumda hijyen bilincinin oluşturulması için çalışan Selpak, yenilikçi kimliği ile 50. yaşını kutluyor.

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin kağıt kategorisindeki faaliyetleri bundan 50 yıl önce Selpak markası ile, Yalova'da kurulan ilk özel sektör kağıt üretim tesisinde başladı. 1971'de 6 bin ton olan üretim kapasitesi, 2009'da açılan Manisa fabrikasının da gücü ve yapılan diğer yatırımlar ile bugün 180 bin tona ulaştı.

Selpak'ın yanı sıra Solo, Silen, Servis ve Viva markaları ile halihazırda her 2 evden 1'inde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin kağıt markaları kullanılıyor. Tüketici beklentilerini en iyi karşılayan ve tüketicinin kendisini en yakın hissettiği kağıt markası Selpak, markalı pazarın lideri konumunda yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun 40'lı yıllarda başlayan hikayesinin ilk büyük adımının, 1952 yılında kurulmuş, ülkenin ilk modern endüstriyel ilaç fabrikası olduğunu, ikinci büyük adımın 1958'de kurulan seramik sağlık gereçleri fabrikası ile atıldığını, üçüncü büyük sanayi yatırımının ise temizlik kağıtları alanında faaliyet gösteren İpek Kağıt olduğunu kaydetti.

Eczacıbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin ve ihtiyaçlarının gelişimine paralel bu girişimler sayesinde Topluluğumuz da büyüdü. Sağlık, temizlik ve hijyen alanında sunduğumuz ürünlerle, ülkemizin önce kendi kendine yetme, ardından da rekabet ile dışa açılma çabasına ortak olduk. Bugün Topluluğumuzun temel mottosunu, 'çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmak' olarak tanımlayabiliyorsak; bu, o yıllardan bu yana bu çizgide sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin bir sonucudur. İpek Kağıt'ta Genel Müdürlük görevi üstlenmiş biri olarak, bu hikayede Selpak'ın yerinin oldukça özel olduğunu söylemeliyim. Alışkanlıkları değiştiren en önemli markalarımızdan biri olan Selpak'ın yarım yüz yıllık yolculuğu, aslında nesilden nesile bir yolculuk. Hem Eczacıbaşı Ailesi için hem de markamızı tercih edenler ve tüm paydaşlarımız için."

"Rakip markalar bile sizin adınızla talep ediliyor"

Bülent Eczacıbaşı, Selpak'ın üreticisi Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin, Türkiye'deki en büyük Türk kişisel bakım şirketi olduğunu vurguladı.

Kişisel bakımın, rekabetin en çetin alanlardan biri olduğunun altını çizen Eczacıbaşı, zaman içinde ihtiyaçların da beklentilerin de değiştiğini ve arttığını ifade etti.

Araştırma, geliştirme ve inovasyon ile sürekli yenilenmek, paydaşlara en iyisini sunma yarışında ilk günkü heyecanı kaybetmemek gerektiğini belirten Eczacıbaşı, "İlk kağıt mendil, ilk yumuşak tuvalet kağıdı, ilk peçete, küçük boy kağıt havlu ve diğer pek çok yenilik Selpak sayesinde hayatlarımıza girdi. Öyle bir marka düşünün ki, rakip markalar bile sizin adınızla talep ediliyor. Selpak'ın yarım yüzyıllık başarı hikayesinin, bir markanın paydaşları ile arasında kurduğu olağanüstü bağa en iyi örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugün Selpak 50. yaşında, yenilikçi ve inovatif anlayışı ile sadece yerel ve bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir marka olma yolculuğunu da sürdürüyor. Paydaşlarının ihtiyaçlarını öngörerek, sadece yeni ürünler ve hizmetlerle değil; aynı zamanda toplumsal yatırımlarıyla da daha çok insanın hayatına dokunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar üretilen Selpak kağıt uzunluğu dünyanın çevresini 9 bin 669 kez dolaşabilir

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üst Yöneticisi (CEO) Alp Günvaran da Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin ev bakım, kişisel bakım, bebek bakım ve ev dışı kategorilerinde sunduğu ürünlerle hayatlara dokunduğunu kaydetti.

Türkiye'de 2020 yılında 3,4 milyar TL'lik ciro hacmine sahip olan temizlik kağıtları pazarının, kişisel bakım sektörünün en büyük kategorisi olduğunu ifade eden Güvaran, Eczacıbaşı Tüketim Ürünlerinin; Selpak, Solo, Silen, Servis ve Viva markaları ile Türkiye'de her 2 evden 1'inde yer aldığını belirtti.

Günvaran, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde hijyen amaçlı temizlik ve kişisel bakım ürünleri çokça tüketildi. 2021 yılsonu itibariyle temizlik kağıtları pazarının yüzde 27 büyüyeceğini öngörüyoruz. Türkiye'de 1970'li yılların başında 20 gram olan temizlik kağıdı kullanımı, 2010'da kişi başı toplam 4,2 kg'a yükseldi. Bugün ise rakamlar Türkiye'de 6,5 kg seviyesinde. Yıllık hane penetrasyonu kağıt havluda yüzde 87, tuvalet kağıdında yüzde 89. Hijyen alışkanlıkları değiştiren Selpak, bu değişimde önemli bir rol oynuyor."

Alp Günvaran, Selpak'ın bugün de Türkiye'nin ilk akla gelen, tüketici beklentilerini en iyi karşılayan ve tüketicilerin kendilerini en yakın hissettiği temizlik kağıdı markası olduğunu belirtti.

Bunun arkasında Selpak'ın inovasyona yaptığı yatırımın payının büyük olduğunu vurgulayan Günvaran, "Her zaman en iyi silme performansını hedefleyen Selpak; tuvalet kağıdında ve cep mendilde Türkiye'nin en yumuşak, kağıt havluda Türkiye'nin suya en dayanıklı ve en emici ürünlerine sahip. Düzenli tüketici araştırmaları ile ihtiyaç ve beklentileri öngörüyor, Ar-Ge Merkezimizde katma değer yaratan bir yaklaşımla inovasyonu sürdürülebilirlikle entegre eden çalışmalar yapıyoruz. Selpak'ın 50 yılda ürettiği yaklaşık 1.3 milyon ton kağıdın uzunluğu, 9 bin 699 kez dünyanın çevresini dolaşmaya yetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı, Türkiye, Selpak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Türkiye'yi 'temizlik kağıdı' ile tanıştıran Selpak, 50. yaşını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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