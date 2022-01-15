Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021'de yayımladığı genelde, iç hat uçuşlarında check-in (bilet-bagaj işlemi) sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş kovid-19 hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iç hatlarda PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Bilal Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusu alıp ancak yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.
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