İstanbul'da doğal gaza yeni yıldan itibaren yüzde 12 oranında indirim yapılacak - Son Dakika
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İstanbul'da doğal gaza yeni yıldan itibaren yüzde 12 oranında indirim yapılacak

29.12.2022 15:58

İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gaza 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 oranında indirim yapılacak. Söz konusu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına 1000 TL olan bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı.

İNDİRİM YÜZDE 12,13 DÜZEYİNDE

EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da doğal gaza yeni yıldan itibaren yüzde 12 oranında indirim yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da doğal gaza yeni yıldan itibaren yüzde 12 oranında indirim yapılacak - Son Dakika
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