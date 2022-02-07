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Son dakika: Karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika

Son dakika: Karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım

07.02.2022 14:48
Son dakika: Karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta bir giyim firması, karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım yaparak güneş enerjisinden toplamda 1.2 MW enerji üretecek.

Kahramanmaraş'ta bir giyim firması, karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım yaparak güneş enerjisinden toplamda 1.2 MW enerji üretecek.

Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye'nin kabul etmesi ve COP26 hedeflerine katılmasının ardından giyim sektöründe dönüşüm başladı. Bir kaç yıldır sürdürülebilirlik adına çalışmalar yapmaya başlayan şirketler, karbon ayak izi ölçümü için danışmanlık almaya başladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş'taki bir giyim firması çatısına toplam bedeli 1 milyon dolar olan bir güneş enerjisi tesisi kurdu. Tesis tam kapasite ile 1.2 MW enerji üreterek karbon ayak izinin düşmesini sağlayacak.

Giyim firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kısakürek yaptığı açıklamada, "Şu anda bu karbon ayak izi gerçekten, hem şehrimiz için, hem ülkemiz için ve dünya için önemli bir problem. Karbon ayak izini düşürmek için şu anda ilk yatırımımızı tamamladık. Tüm yatırımlarımız ile birlikte 1 milyon Dolarlık bir yatırım yapacağız. İleride çocuklarımıza temiz bir çevre, temiz bir dünya bırakmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız. Karbon ayak izini, ülkemiz ve hükümetimizin de imzaladığı şekilde ileriki yıllarda sıfıra yakın bir seviyeye getireceğiz. Şu anda tüm yatırımlarımız bittiği taktirde 1.2MW olacak"

Karbon ayak izi nedir ?

Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur: doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi.

Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika: Karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım
Son dakika: Karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım
Son dakika: Karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım
Son dakika: Karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım

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Kahramanmaraş, Yatırım, Enerji, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Karbon ayak izinin düşmesi için 1 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika Ekonomi


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