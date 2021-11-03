Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %19,89 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde TÜFE aylık %2,39, yıllık %19,89 arttı. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise %17,09 oldu. Buna göre, kasım ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,09 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %17,09

Zam bedeli: 170 lira

Zamlı kira bedeli: 1.170 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.288 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.405 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.522 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.639 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.756 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.873 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.990 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.107 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.224 lira

Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.341 lira