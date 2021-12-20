Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|6,946396
|7,06
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,090822
|6,98
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,173294
|6,76
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|20,404863
|6,73
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,131809
|6,67
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|77,289537
|6,38
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|84,126027
|6,27
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.574,302597
|5,55
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|95,844353
|5,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,732925
|10,78
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,080056
|9,09
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,173495
|8,11
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,509232
|7,74
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,067042
|7,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,184707
|7,31
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,120718
|7,28
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,197846
|7,10
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|343,835203
|6,93
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,136919
|6,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,231682
|6,34
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,691907
|5,84
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,531142
|5,84
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,339575
|5,60
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,186610
|5,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|3,765679
|8,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,125969
|8,68
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|2,369045
|8,55
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,721052
|8,38
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,813122
|7,96
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,078695
|8,79
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,895986
|8,77
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,219726
|8,65
|İş Portföy Altın Fonu
|0,101311
|8,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,132031
|8,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,021724
|0,15
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,192572
|0,14
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,168867
|0,13
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,101657
|0,13
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,400896
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi