Son Dakika! KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süreleri 31 Ocak'a uzatıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

31 OCAK PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımı şöyle: