Üye Girişi
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi - Son Dakika

Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi

17.11.2021 17:37

Son dakika: TL'de yaşanan sert değer kaybı devam ederken döviz ve altın sürekli rekor kırmayı sürdürüyor. Dolar 10,64'le, euro 12,04'le, gram altın ise 637 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası yarın merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay 200 baz puan indirime giden Merkez'in bu ayda indirime devam edeceği beklentisi nedeniyle TL'de değer kaybı yaşanıyor, döviz ve altın rekor üstüne rekor kırıyor.

DOLAR, EURO VE ALTINDAN YENİ REKOR

Cuma günü 10 lira sınırını aşan ve haftaya 10.08'den başlayan dolar, dün günü 10.27'den tamamladı. Yükselişini yeni güne taşıyan dolar, bugün 10,50 sınırını da aştı. Kur saat 17.20 itibarıyla 10,64'le rekor tazeledi. Aynı dakikalarda euro 12,04'le, gram altın ise 637 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi

Merkez Bankası, Türk Lirası, Döviz, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor 17:22 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar 17:14 Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? 16:07 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir

Son Dakika Haberleri
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
17:21 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
17:09 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti         
17:34
Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli         
17:15
Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı         
17:12
Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı         
17:07
Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu         
16:15
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu         
15:08
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 17:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement