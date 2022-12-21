Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün gerçekleştirilen üçüncü toplantısında uzlaşma çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Bakan Bilgin'le görüşüpasgari ücret zammını yarın açıklayacağını söyledi. Bu gelişme üzerine kritik görüşme Beştepe'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Beştepe'de saat 21.40'ta bir araya geldi. İki ismin asgari ücretle ilgili teklifleri değerlendirmeye alıp son kararı vermesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin asgari ücret zammını görüşmek için bir araya geldi - Son Dakika