Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin asgari ücret zammını görüşmek için bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin asgari ücret zammını görüşmek için bir araya geldi

21.12.2022 22:14

Milyonların gözü açıklanması beklenen asgari ücrette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün gerçekleştirilen üçüncü toplantısında uzlaşma çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Bakan Bilgin'le görüşüpasgari ücret zammını yarın açıklayacağını söyledi. Bu gelişme üzerine kritik görüşme Beştepe'de başladı.

ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Beştepe'de saat 21.40'ta bir araya geldi. İki ismin asgari ücretle ilgili teklifleri değerlendirmeye alıp son kararı vermesi bekleniyor.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin asgari ücret zammını görüşmek için bir araya geldi - Son Dakika


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