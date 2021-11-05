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Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika

Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

05.11.2021 08:35
Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Son dakika haberleri... Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında normalleşme yolunda ilk adımı atmasının ardından dün karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin ekim ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında normalleşme yolunda ilk adımı atmasının ardından dün karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin ekim ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde devreye aldığı tahvil alım programında azaltıma bu ay sonu itibarıyla başlayacağını ve azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini duyurması ile açıklanacak makroekonomik verilerin önemi arttı.

Bankanın, para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı veriler arasında, ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar bulunuyor. Bu kapsamda bugün açıklanacak ekim ayı istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı konusunda sabırlı olacaklarını belirttiğini ve konuşmasında enflasyon, ücretlerdeki seyir ve tam istihdam konularına odaklandığını ifade ederek, bundan sonraki süreçte söz konusu verilere ilişkin her türlü gelişmenin, bankanın faiz politikası beklentileri üzerinden piyasalara etkisinin artacağını söyledi.

Makroekonomik tarafta dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ekim ile biten haftada 269 bine inerek Kovid-19 salgını döneminin en düşük seviyesine geriledi. Ülkede dış ticaret açığı ise eylülde aylık yüzde 11,2 artarak 80,9 milyar dolarla zirvesine çıktı. Söz konusu gelişmede, ABD'nin ihracatının eylülde yüzde 3 azalmasına karşın ithalatının yüzde 0,6 artması etkili oldu.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,09 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükselerek kapanış rekorlarını tazeledi. Dolar endeksi dün 94,5 ile 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 94,4 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Tahvil piyasasına yönelimin artması ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,51'lere kadar gerilerken, bugün yüzde 1,54 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, bugüne kararsız bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, enflasyonun Nisan 2022'de zirveye çıkacağı öngörüsünde bulundu. Son güne kadar faiz artırımı konusunda beklentilerin değişkenlik gösterdiği toplantıdan çıkan kararlarının ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bankacılık hisselerindeki sert düşüşe karşın emlak sektörü şirket hisselerindeki yükselişin etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,1528 ile son 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,1550 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları bugün karışık bir seyir izliyor.

Asya tarafında, Çin'de emlak sektöründe faaliyet gösteren Evergrande'nin yanı sıra başka önde gelen şirketlerde de borç çevirme konusunda sıkıntıların yaşanması, pay piyasalarında baskı unsuru olmaya devam ediyor. Çinli emlak geliştirme şirketi Kaisa Grup'un, likidite sıkıntısı nedeniyle ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından Hong Kong borsası, şirketin ve iştiraklerinin hisselerinde işlemleri durdurdu. Veri tarafında ise Japonya'da hanehalkı harcamaları eylülde aylık yüzde 5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşse de salgın öncesi seviyelerin altında kalmaya devam etti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.

Emtia tarafında, dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, aralık ayında daha önce belirlenen günlük petrol üretim kesintilerini kademeli olarak her ay 400 bin varil hafifletilmesi planına devam etme kararı aldı. Piyasalarda güçlenen yetersiz arz endişeleri ve ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen çıkan kararın ardından Brent petrolün varil fiyatı dün 79,9 dolarla yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken, bugün 80,9 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,85 değer kazanarak günü 1.575,67 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 9,60-9,75 bandında hareket etmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,7110 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan dün Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yüzde 5,5'ten yüzde 9'a, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de yüzde 6'dan yüzde 9,2'ye yükseltti.

Analistler, küresel çapta para politikalarına yönelik belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarını desteklese de tahvil tarafına yönelimin artmasının bir baskı unsuru olabileceğine işaret etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

15.30 ABD, ekim ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, İstihdam, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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