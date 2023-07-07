Zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu! Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi

Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklendi ve kabul edildi. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak.

YÜZDE 25'E ÇIKARILACAK

Memurların maaşının ardından gözler milyonlar emeklinin maaşına yapılacak zamma çevrilmişti. Yapılan zammın oranı belli oldu. Buna göre, Plan Bütçe Komisyonu'nda madde ihdası yapıldı. Emeklilerin maaşlarında yüzde 19.77 olan zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANLARA TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.

OCAK AYINDA YÜZDE 30 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.