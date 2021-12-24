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Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

24.12.2021 10:20
Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesi yapmıştı.

Açıklamaya göre bu müdahalenin miktarı, 504 milyon dolar .

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde de ilk müdahalesinin miktarını açıklamıştı. 1 Aralık'ta piyasa edilen müdahale miktarı 844 milyon dolardı.

MERKEZ'İN HAMLELERİ ETKİSİZ KALMIŞTI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısının ardından 'kur korumalı TL mevduat sistemi' uygulamasını duyurmasının ardından dolar sert düşmüştü. Erdoğan'ın açıklamasından önce belirli aralıklarla dolara müdahale eden Merkez Bankası'nın bu hamleleri boşa düşmüş ve piyasaların ateşini söndürmekte etkisiz kalmıştı.

Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
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Merkez Bankası, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika
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