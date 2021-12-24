Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesi yapmıştı.
Açıklamaya göre bu müdahalenin miktarı, 504 milyon dolar .
Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde de ilk müdahalesinin miktarını açıklamıştı. 1 Aralık'ta piyasa edilen müdahale miktarı 844 milyon dolardı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısının ardından 'kur korumalı TL mevduat sistemi' uygulamasını duyurmasının ardından dolar sert düşmüştü. Erdoğan'ın açıklamasından önce belirli aralıklarla dolara müdahale eden Merkez Bankası'nın bu hamleleri boşa düşmüş ve piyasaların ateşini söndürmekte etkisiz kalmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika Ekonomi