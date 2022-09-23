Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, üreticilerin merakla beklediği Şeker pancarı alım fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Alım fiyatlarında yüzde 245 artışa gidildiğini belirten Kirişçi, "Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak 1400 TL olarak belirliyoruz" dedi.
Kotaların tamamlayan üreticilere ilişkin de bir haber veren Bakan Kirişçi, "Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Şeker pancarının alım fiyatında yüzde 245'lik dev artış! Fiyatı ton başına 1450 lira oldu - Son Dakika