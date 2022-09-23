Şeker pancarının alım fiyatında yüzde 245'lik dev artış! Fiyatı ton başına 1450 lira oldu

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, üreticilerin merakla beklediği Şeker pancarı alım fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

YÜZDE 245 ARTIŞ

Alım fiyatlarında yüzde 245 artışa gidildiğini belirten Kirişçi, "Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak 1400 TL olarak belirliyoruz" dedi.

"50 TL KOTA TAMAMLAMA PRİMİ VERECEĞİZ"

Kotaların tamamlayan üreticilere ilişkin de bir haber veren Bakan Kirişçi, "Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.