Son Dakika | Sivas'taki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde kurulu tesiste yıllık 3 bin ton alabalık yetiştiriliyor - Son Dakika
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Son Dakika | Sivas'taki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde kurulu tesiste yıllık 3 bin ton alabalık yetiştiriliyor

23.02.2022 11:49
Son Dakika | Sivas'taki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde kurulu tesiste yıllık 3 bin ton alabalık yetiştiriliyor

Son dakika haberleri: Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde bir firma, yılda 3 bin ton alabalık yetiştiriyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde bir firma, yılda 3 bin ton alabalık yetiştiriyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde yaklaşık 13 yıl önce kurulan firmanın ürettiği balıklar, somon ihracatı yapan Karadeniz'deki tesislere gönderiliyor.

MARSİS firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kayseri Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Sermed, AA muhabirine, Çamlıgöze Barajı'nın yaz ve kış döneminde balıkçılık yapılabilen sayılı barajlar arasında yer aldığını söyledi.

Balık üretim alanlarında irili ufaklı 170 kafes bulunduğunu belirten Sermed, Ulaş ilçesinde Tecer Dağı'nın dibinde ise balık yumurtası üretim tesislerinin bulunduğunu ifade etti.

Sermed, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de tesislerinin olduğunu dile getirerek, "Yumurtalar yavruya dönüştükten sonra buraya getiriliyor ve somon adayı haline dönüşüyor. Somon adaylarımız yani 500 gram ile 1 kilogram arası büyüklüğe getirilen alabalıklar, Karadeniz'e götürülüyor ve orada 3-4 kilogram ağırlığa ulaştırılıp, Türk somonu haline getiriliyor." dedi.

Türk somonunun Rusya, Japonya, Danimarka, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere 70 ülkeye ihraç edildiğini anlatan Sermed, sürdürülebilir, kendini yenileyebilen üretim şekliyle hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2009 yılında tesislerimizi kurduk, 2010 yılında üretimimiz ciddi miktarlara ulaştı. Burada 3 bin ton balık üretiyoruz, balıkçılıkta bu ciddi bir rakamdır. Bu 3 bin ton denize gittiği zaman orada 30 bin ton oluyor. İhracatını yaptığımız Türk somonunun büyük bir bölümü buradan gidiyor. İlk başladığımızda Karadeniz'in balığı Sivas'tan gidiyordu. Şimdi burada üretip sadece Karadeniz'e değil, dünyaya gönderiyoruz. Tarım ihracatının yüzde 18'ini su ürünleri oluşturmakta. Bu barajların, iç sularımızın ekonomiye çok büyük katkısı var."

90 kişi istihdam ediliyor

Su ürünlerine verilen destekten memnun olduklarını ve ilgililerle uyum içerisinde çalıştıklarını anlatan Sermed, gelecek yılki üretim hedeflerinin 4 bin ton olduğunu söyledi.

Yavru balık üretimine önem verdiklerine de değinen Sermed, yılda yaklaşık 200 milyon balık yumurtası üreterek iç piyasada sattıklarını belirtti.

Ahmet Sermed, balık yemi fabrikası da bulunan Çamlıgöze Baraj Gölü'ndeki tesislerde yaklaşık 90 kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

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Karadeniz, Suşehri, Baraj, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Sivas'taki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde kurulu tesiste yıllık 3 bin ton alabalık yetiştiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Sivas'taki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde kurulu tesiste yıllık 3 bin ton alabalık yetiştiriliyor - Son Dakika
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