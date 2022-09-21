TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası! Ayrıntıları yarın Erdoğan açıklayacak - Son Dakika
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TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası! Ayrıntıları yarın Erdoğan açıklayacak

21.09.2022 12:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri alıp borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası yapılacağını açıkladı. Kampanyanın ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev alanlar ve borcu devam edenler için yeni bir müjdeleri olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası! ifadelerini kullandı.

"ÖDEME SIRASINDA DA KOLAYLIKLAR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan açıklamalarına şöyle devam etti: Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

Son Dakika! TOKİ'den konut alıp borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası! Detayları yarın Erdoğan açıklayacak

SOSYAL KONUT PROJESİNE YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz hafta da TOKİ sosyal konut projesi açıklanmış, detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum duyurmuştu. 81 ilde başlatılan proje kapsamında ucuza ev, iş yeri ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar banka ve ATM'lerde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede projeye 4 milyona yakın insan başvurdu.

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Murat Kurum, Toki, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası! Ayrıntıları yarın Erdoğan açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası! Ayrıntıları yarın Erdoğan açıklayacak - Son Dakika
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