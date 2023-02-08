Son Dakika! Türkiye'yi yıkan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu

Bu nasıl ahlaksızlık! Depremle ilgili sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bir ülke, Türkiye'deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti

Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı.

YÜZDE 7'LİK KAYIP VAR

Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.

"DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.