Son Dakika! Türkiye'yi yıkan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika! Türkiye'yi yıkan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu

08.02.2023 11:33

Son dakika! Türkiye'yi yıkan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı.

YÜZDE 7'LİK KAYIP VAR

Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.

"DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (1)
  • Atilla Kaya: Küçük yatırımcının elinden parası gidincemi borsayı kapatıyorsun Kimler çalıp gitti haberin var değilmi Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
500
Kastamonu'dan deprem bölgesine 16 tır yardım gönderildi Kastamonu'dan deprem bölgesine 16 tır yardım gönderildi Bingöl'de şehit yeğeninden duygulandıran destek Bingöl'de şehit yeğeninden duygulandıran destek Antalyaspor, tesislerini depremzedelere açtı Antalyaspor, tesislerini depremzedelere açtı

Deprem, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Türkiye'yi yıkan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu - Son Dakika


Son Dakika
11:58 "Burası benim evimdi" diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım
11:40 DSÖ, deprem için 3. seviye acil durum ilan etti
10:58 91 komando Erzincan'dan deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı
11:42 Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun duygusal şarkısıyla açtı
11:37 Komşuda da gündem deprem! Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı
11:28 Belediye başkanı ekmeğin 14 liraya satıldığı fırına gidip hesap sordu
11:22 Ekmeğin 14 liraya satılması büyük tepki çekmişti! Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu
10:56 Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri
11:19 Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu
10:59 Enkaz altındaki kız çocuğunun sözleri herkesi ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 12:08:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'yi yıkan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement