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Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı - Son Dakika
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Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği ikinci zamda son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapması bekleniyor.

15.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:15
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SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyonla birlikte refah payı verilmesine ilişkin çalışmayı birlikte yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta Kabine'de sunum yapacak.

ORANIN YÜZDE 44-45 SEVİYELERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

SON DOKUNUŞU ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Işıkhan ve Şimşek Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşla karara bağlaması bekleniyor. Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir.

REFAH PAYI FARK OLARAK YATACAK

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak. Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

YILMAZ: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Cuma günü gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli zammına ilişkin açıklamalar yaptı. Yılmaz, "Emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibimizden uzaklaşmış değiliz ve tüm gayreti sarf ediyoruz." dedi. Yılmaz, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerlendireceklerini söyledi.

NEDEN ZAM FARKI OLUŞTU?

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.

Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
YORUMLAR (13)
  • tolga karabulut: Açlık sınırı 16,438? en düşüklü emekli maaşı 10/11 bin ? hamd olsun kımseyi enflasyona ezdırmedık :D Yanıtla 218 9
  • Ramazan Ulaş: 20 binden aşağı olursa emekli ölsün demektir Yanıtla 192 9
  • Serkan Basar: 12 bin olsun adımı değiştiririm yazın bir kenara Yanıtla 133 16
  • alos : EMEKLİ HAK ETTİĞİNİ YAŞIYOR. 2053 DE HERŞEY GÜZEL OLACAK Yanıtla 126 18
  • Uğur Yazıcı: Memur emeklisinin Temmuz 2023 de verilmeyen seyyanen zammı hiç gündeme alınmıyor!!!!! Yanıtla 75 51
  • ramazan yazar: Eyt liler emeklinin ipini çekti..zam fazla yapılamıyor çünkü çok fazla kişi var emekli..eyt ile birlikte nüfusun yarısı emekli oldu..10 bin bile zorlar artık ekonomiyi..ayrıca memirlara verilen sözler 40 50 bin ortalama maaşlar..bu yüzden nerden kisarim hesabı yapıyor şimşek Yanıtla 56 57
  • ULUBATLI HASAN : Benim 5300 gün primim olması gerekirken 2017'de 9375 günden emekli oldum, bunun içinde 550 gün askerliğide 1997'de saydırmıştım, aldığım maaş şu an için 9188 TL, varın gerisini siz hesaplayın. Yanıtla 59 7
  • murat ARI: Benim 9604 TL oldu ne in ikisi 51 6
  • Erol MARASLI: Hayırlarına vermiyorlar .yıllarca devlete prim yatırmışlar.insanlar hakettiklerinin karşılığını istiyor. 2008 den sonra çıkan akanunla zaten emeklinin dalını budagınımkestiler daha neyini sabunabiliyorsun 33 2
  • efsane maskar: EYT liler kimsenin ipini çekmedi,sen emkliysen,sen kaç senede emekli oldunda,yönetilemeyen ülkedeki bozuk ekonominin faturasını EYT lilere kesiyon.gelişmiş ve bizim kategorideki geri kalmış bir sürü ülkede bizden 2-3 kat daha fazla emekli var,bir araştır bakayım,hangisi sefilleri oynuyor!!! 20 6
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