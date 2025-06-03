Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti
03.06.2025 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beş aylık enflasyon verilerine göre memurların Temmuz zammı şekillenmeye başladı. Yüzde 14'lük artışla öğretmenden doktora, polisten mühendise kadar birçok kamu çalışanının maaşı yükseliyor.

TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memurun gözü maaş zammına çevrildi. Beş aylık enflasyon oranı %15,09 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için yüzde 14'lük zam oranı neredeyse garanti hâline geldi. Henüz Haziran enflasyonu netleşmemiş olsa da yeni maaş tahminleri ünvanlara göre şekillendi.

ÜNVANLARA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

Zamma göre oluşan tahmini yeni maaşlar şöyle:

Uzman doktor maaşı: 109.126 TL → 124.403 TL

Profesör maaşı: 96.346 TL → 109.834 TL

Mühendis maaşı: 67.663 TL → 77.136 TL

Öğretmen maaşı: 52.906 TL → 60.313 TL

Polis memuru maaşı: 58.910 TL → 67.158 TL

Araştırma görevlisi maaşı: 63.848 TL → 72.787 TL

Avukat maaşı: 63.609 TL → 72.514 TL

Hemşire (üniversite mezunu) maaşı: 53.437 TL → 60.918 TL

Teknisyen (lise mezunu) maaşı: 47.195 TL → 53.803 TL

Şube müdürü: 66.329 TL → 75.615 TL

Memur (üniversite mezunu): 45.527 TL → 51.901 TL

Uzman öğretmen: 58.634 TL → 66.843 TL

Başkomiser: 65.070 TL → 74.180 TL

Vaiz: 55.303 TL → 63.046 TL

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR, RAKAMLAR NETLEŞECEK

Bu artışlar henüz resmî değil. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından Temmuz ayında zam oranı kesinleşecek. Ancak mevcut tahminlere göre, yüzde 14'lük artışın altına inilmesi beklenmiyor.

MAAŞLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR

Listelenen rakamlar derece, kademe, eğitim durumu ve yan ödemelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle memurlar, kendi maaşlarına yüzde 14'lük artışı kaba bir hesapla uygulayarak bireysel farkı görebilir.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Polis, Memur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Tayfun Eskici:
    Vaiz maaşı 63 bin lira olmuş en düşük emekli maaşı 14 bin bizi bayağı uçurmuşlar 102 356 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ulkece memura calisiyoruz zaten 122 115 Yanıtla
    Aslan Şahinci:
    Doğru ya memuru sen besliyordun 0 0
  • Serkan Basar:
    Bir ülkede ne kadar çok koyun varsa okadar da kasap vardır 84 17 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Kamu Bankalari uyuyo maaslar eridi.yazik. 40 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    haziran ayi ven diyim % 1 32 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:31:44. #7.13#
SON DAKİKA: Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.