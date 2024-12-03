Sorgun Barajı açıldı: 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek - Son Dakika
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Ekonomi

Sorgun Barajı açıldı: 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek

Sorgun Barajı açıldı: 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek Mersin'in Erdemli ilçesinde 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek olan Sorgun Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla...

03.12.2024 20:19
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Sorgun Barajı açıldı: 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek olan Sorgun Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenden Mersin Erdemli ilçesindeki Sorgun Barajı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce açılışa katılan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abulkadir Polat, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, milletvekilleri, il ve ilçe protokollerini selamladı. Daha sonra alkışlar eşliğinde tören alanında kurdele kesildi.

"12 bin üretici aileye katkı sunacak"

Toplu açılış töreninde Mersin'den Sorgun Barajı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Sorgun Barajı ile birlikte ilimizde toplam 14 tesisin açılışı bu vesile ile gerçekleştirilmiş oldu. Sorgun Barajı tabi geçtiğimiz yıl tamamlanıp su tutmaya başlamıştı, bu gün itibariyle, gövdesiyle ve bir barajda olması gereken donanımlarıyla birlikte inşaatı tamamlandı. Bu barajımızla birlikte, sulama kanallarının da tesisiyle toplamda, 61 bin dekar tarım arazisi sulanacak. bu sulanan tarım arazilerinden yaklaşık 50 bin insanımız yararlanacak, 12 bin civarında aile işletmesi, ailelerimiz, çiftçilerimiz bu su imkanından faydalanacak" dedi.

"38 milyon kilovat saat elektrik üretecek"

Sorgun Barajının elektrik üretim kapasitesine sahip olduğuna da dikkat çeken Vali Pehlivan, "Barajımız aynı zamanda elektrik üretim kapasitesine de sahip. Bu barajda 38 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek. Sulama yoluyla tarıma katkısı ve elektrik enerjisi katkısıyla düşünülürse ekonomiye yıllık ortalama 600 milyon TL katkı yapması bekleniyor. Bu barajın gövde yüksekliği yaklaşık 105 metre, kret uzunluğu 460 metre uzunluğunda 60 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip büyük bir baraj. Dolayısıyla projenin büyüklüğü elbette ki maliyet büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Toplamda 2,5 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip. Diğer 14 büyük tesisle birlikte bugün Mersin ilimizde toplam 3.9 milyar TL'lik yatırımın açılışı gerçekleştirilmiş oldu" diye konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise, "Sorgun barajımızın açılışını Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirdik. Erdemlimiz Sorgun Barajına kavuştu. 60 bin dekardan fazla tarım arazisi bu barajla birlikte sulama suyuna kavuşacak. Hem ilçe ekonomimize, hem Mersin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise barajın hizmete girmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sorgun Barajı açıldı: 61 bin dekar araziyi suya kavuşturacak, 38 milyon kilovat saat elektrik üretecek - Son Dakika

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