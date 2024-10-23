Sorumlu Madencilik Ödülleri Başvuruları Başladı

Ekonomi

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Sorumlu Madencilik Ödülleri için başvuru süreci başladı.

TMD'den yapılan açıklamaya göre, madencilik sektöründeki güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve kadın liderliğini teşvik eden yenilikçi projelerin ödüllendirileceği programla, şirketlerin en iyi uygulamalarını öne çıkarmak ve madencilikte sorumlu yaklaşımı teşvik etmek hedefleniyor.

Sorumlu Madencilik Ödülleri, üç ana kategori ve toplam dokuz dalda verilecek. Her kategori, madencilik sektöründe farklı bir alanda sorumluluk bilincini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Madenciliğe İlham Veren Kadınlar kategorisinde, sektörde kadınların liderliğinde gerçekleştirilen yenilikçi projeleri teşvik etmek amacıyla "Yılın Yönetici Kadın Madencisi", "Yılın Kadın Madencisi" ve "Yılın Kadın Genç Yeteneği" ödülleri verilecek.

Güvenli Madenciliğin Öncüleri kategorisinde iş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında fark yaratan projeler ödüllendirilecek. Bu kategoride "Yılın İSG Kültürü Gelişim Projesi", "Yılın İSG Dijital Dönüşüm Projesi" ve "Yılın İSG Uygulaması" dallarındaki başvurular değerlendirilecek.

Doğa ve Toplumla Uyumlu Madencilik kategorisinde ise çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınma odaklı projeler değerlendirilecek. Bu kapsamdaki projeler, "Yılın Rehabilitasyon Projesi", "Yılın Sürdürülebilir Madencilik Uygulaması" ve "Yılın Toplumsal Kalkınma Projesi" başlıklarında yarışacak.

Başvurular 18 Kasım'a kadar devam edecek

Başvurular 18 Kasım'a kadar yapılabilecek. Başvuru ve değerlendirme kriterlerine ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru formuna "https://www.madencilikodulleri.com/" üzerinden ulaşılabilecek. Başvurular, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Sorumlu Madencilik Ödülleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Maden Platformu'nun destekleriyle, 4 Aralık 2024'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Milli Madencilik Zirvesi '24" kapsamında sahiplerini bulacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, Sorumlu Madencilik Ödülleri'nin sektördeki en iyi uygulamaları ön plana çıkarmayı ve sektörde sorumlu bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirterek, "Bu ödüller sadece sektördeki başarıları değil, çevreye ve topluma duyarlı bir madencilik anlayışını da teşvik ediyor. Tüm madencilik şirketlerini, projeleriyle bu prestijli ödüllere başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.