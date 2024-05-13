Sosyal Güvenlik Haftası: Toplumda Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Sosyal Güvenlik Haftası: Toplumda Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi

Sosyal Güvenlik Haftası: Toplumda Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi

13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle vatandaşlara sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi verilecek ve farkındalık oluşturulacak. Ayrıca, kayıt dışı istihdamla mücadele ve kayıtlı istihdamın özendirilmesi konularında çalışmalar yapılacak.

13.05.2024 14:46
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13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl da 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Sosyal güvenlik nedir?

Sosyal güvenlik, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistemdir. SGK tarafından yürütülen sosyal güvenlik sistemi, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsıyor.

Sosyal Güvenlik Haftası'nın önemi

Sosyal Güvenlik Haftası, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsat. Bu hafta kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi veriliyor.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler

SGK tarafından Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler arasında;

Bilgilendirme stantları: SGK'nın il ve merkez müdürlüklerinde kurulacak bilgilendirme stantlarında vatandaşlara sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi verilecek.

Seminerler ve konferanslar: Sosyal güvenlik sisteminin farklı dalları ile ilgili seminerler ve konferanslar düzenlenecek.

Basın-yayın çalışmaları: Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili basın-yayın çalışmaları yapılarak toplumda farkındalık oluşturulacak.

Sosyal medya çalışmaları: Sosyal medya platformları üzerinden sosyal güvenlik sistemi ile ilgili bilgiler paylaşılacak.

Türkiye'nin yüzde 99,3 GSS kapsamında

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz, bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu.

2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortası'nın kapsamı bugün yüzde 99,3'e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2024 yılı için 600,08 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar.

Kayıt Dışı İstihdam ile mücadele ediyoruz

Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik.

Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz.

SGK çalışanlarımızın da gayretiyle çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla iş birliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır.

Vatandaşlara çağrı

SGK, tüm vatandaşları Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmaya ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi edinmeye davet ediyor.

Sosyal Güvenlik hakkında bilgi edinebileceğiniz kaynaklar

SGK web sitesi: sgk.gov.tr/

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi "ALO 170"

Sosyal güvenlik il ve merkez müdürlükleri

SGK sosyal medya hesapları

Sosyal Güvenlik hepimizin hakkıdır

Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlar, tüm vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sosyal Güvenlik Haftası: Toplumda Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi - Son Dakika

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