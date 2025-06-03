İşte asgari ücretteki gizli tehlike

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın canlı yayın konuğu oldu. Kamuoyunda sıkça tartışılan "devlet, asgari ücret artışını istemiyor" iddialarına açıklık getiren Duman, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu Asgari ücretin artması kamu adına bir zarar değil, aksine bir kârdır" dedi.

"DEVLETİN KASASINA GİREN GELİR ARTIYOR"

Duman, devletin asgari ücret artışından zarar değil doğrudan gelir elde ettiğini vurguladı.

"Asgari ücret arttıkça devlet hem sigorta primi hem de vergi topluyor. Bu artış, doğrudan kamu gelirlerini yükseltiyor," diyen Duman, özellikle kamu yönetiminin bu sürece gelir perspektifinden baktığını belirtti.

ASIL KAYGI: İSTİHDAM VE İŞVERENİN YÜKÜ

Ancak tablo sadece devleti değil, işvereni de doğrudan etkiliyor. Duman'a göre asgari ücretin 'çok fazla' yükselmesi durumunda, işverenin ödeme gücünü kaybetmesi riski doğuyor.

"Eğer işveren 'Ben bu ücreti ödeyemem' derse, işsizlik artar, istihdam azalır ve kepenk kapatmalar yaşanır. Bu da kamu yönetiminin karşılaşmak istemediği bir senaryodur," açıklamasında bulundu. Duman açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Aslında kamu yönetimi, devlet yetkilileri tarafından asgari ücretin artışı devletin gelir kaleminin artması demek. Çünkü devlet hem sigorta primi tahsil diyor hem de vergi tahsil ediyor. Asgari ücretin çok çok yükselmesinin devletin kasasına gelirden başka zararı yok ama en önemli etken şu; çalışanın istikrarı iş garantisidir. Eğer asgari ücret çok fazla yükselirse işveren "Ben bu parayı ödeyemem" dediği zaman istihdamın zarar görmesi, ülkedeki işsiz sayısının artması, işveren sayısının azalması, kepenk kapanması gibi bir durumla kamu yönetimi karşı karşıya kalmamak için işçinin ve işverenin ortak paydada birleşebileceği bir karar almaya gayret ediyor. Dolaysıyla asgari ücretin kamu adına artması bir zarar değil bir kardır ama işverenin cebinden çıktığı için, işverenin o gideri karşılayabilmesi ve iş istikrarının, iş güvencesinin devam ediyor olması gerekir" dedi.