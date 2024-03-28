Sosyal koruma harcamaları 2022'de yüzde 60,2 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sosyal koruma harcamaları 2022'de yüzde 60,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında sosyal koruma harcaması bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artarak 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Bu harcamanın büyük bir kısmını sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarının en büyük payı ise emekli/yaşlılara yapılan harcamalardan oluştu. Sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

28.03.2024 10:33
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Sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Sosyal Koruma İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,2'sini 1 trilyon 267 milyar 924 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 396 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'nin yüzde 8,6'sını sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 8,6 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 3,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 2,6 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,0 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 13,0'ı şartlı olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 47,5 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 20,4 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 13,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 62,4'ü nakdi olarak verildi

Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 71,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 18,6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 4,5 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,4'ünü devlet katkıları, yüzde 28,4'ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,1'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sosyal koruma harcamaları 2022'de yüzde 60,2 arttı - Son Dakika

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