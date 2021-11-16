Sosyal yardım alan ailelere ilk doğalgaz ödemesi yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, 'Kara Kış Destek Paketi' kapsamında sosyal yardım alan 186 bin 209 ailenin Başkent Kartı'na 500 TL tutarında ilk kez doğalgaz ödemesi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Kara Kış Destek Paketi' kapsamında sosyal yardım alan 186 bin 209 aileye ilk kez doğalgaz desteği sağlandığını açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile Büyükşehir Belediyesinin ailelerin Başkent Kart'larına 500 TL'lik ilk doğalgaz ödemesini gerçekleştirdiğini belirten Yavaş, "Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz" dedi.

"186 bin 209 ailemizin Başkent Kart'larına 4 ayda toplam 2 bin 150'şer TL'den 400 milyon 349 bin 350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini bugün gerçekleştirdik" diyen Yavaş, 500 TL'lik ilk doğalgaz ödemesinin Başkent Kart'lara yatırıldığını açıkladı.

Hane başına 4 ay için toplamda 2 bin 150 TL'lik doğalgaz desteği sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, kasım ayından sonra 3 ay boyunca her ayın 16'sında sosyal yardım alan 186 bin 209 ailenin Başkent Kart'larına doğalgaz ödemesi yapacak. - ANKARA