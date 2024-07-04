SPK, 12 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, 12 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı ve 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Onaylanan şirketler arasında Zorlu Faktoring, Sümer Faktoring, Çağdaş Faktoring, Zorlu Enerji Elektrik Üretim, Turkish Bank, Teknosa İç ve Dış Ticaret, Misyon Yatırım Bankası, Tera Yatırım Bankası, Quick Finansman, Odea Bank, D Yatırım Bankası ve Gelecek Varlık Yönetimi yer alıyor. Ayrıca, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret'in bedelsiz sermaye artırımı başvurusu da onaylandı. SPK ayrıca, Aktif Yatırım Bankası, Katılım Varlık Kiralama, Halk Varlık Kiralama ve QNB Finans Varlık Kiralama'nın ihracını da onayladı. Kurul ayrıca, N Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın kuruluşuna izin verdi. Suç duyuruları ve idari para cezalarının yanı sıra, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 31 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı da alındı.

04.07.2024 23:43
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı 1 şirketin de bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre Kurul, Zorlu Faktoring AŞ'nin 188 milyon lira, Sümer Faktoring AŞ'nin 244 milyon lira, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 2 milyar 189 milyon 750 bin lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 3 milyar 500 milyon lira, Turkish Bank AŞ'nin 280 milyon lira, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 200 milyon lira, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Quick Finansman AŞ'nin 1 milyar 620 milyon lira, Odea Bank AŞ'nin 2 milyar lira, D Yatırım Bankası AŞ'nin 3 milyar 600 milyon lira, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 4 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul ayrıca Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 530 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, Aktif Yatırım Bankası AŞ 10 No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 500 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracını, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon lira, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 600 milyon lira, QNB Finans Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını onaylandı.

Kurul, 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100 milyon lira başlangıç sermayeli N Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşılanmasına karar verdi.

Ayrıca Kurul, Azimut Portföy Yönetimi AŞ İnan 3 Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu, BV Portföy Yönetimi AŞ Digital Leap Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Deniz Portföy Yönetimi AŞ AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ MyProject Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ünlü Portföy Yönetimi AŞ 212 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Öte yandan Kurul, İş Portföy Yönetimi AŞ'nin İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Suç duyuruları ve idari para cezaları

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ (KLMSN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 3 milyon 390 bin 919,70 lira idari para cezası uygulanmasına hükmeden Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK, 12 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladı - Son Dakika

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