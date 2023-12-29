Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, Vestel'in 3 milyar liralık, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 2 milyar liralık, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji AŞ'nin 1 milyar 580 milyon liralık, Otokoç'un 4 milyar liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 1,9 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 490 milyon lirayla Doruk Faktoring AŞ, 4 milyar 250 milyon dolarla Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, 300 milyon avroyla Türkiye İş Bankası da yer aldı.

Kurul, 4 şemsiye fonu, 5 girişim sermayesi fonu, 1 gayrimenkul yatırım fonu ve 1 yatırım kuruluşunun faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ'ye ve Cerean Enerji AŞ'ye, finansal raporlarının belirlenen sürede Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilmemesi nedeniyle 155 bin 567'şer liralık idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kurul, finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.