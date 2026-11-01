SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı, yeni yönetim 20 yılı aşkın tecrübeye sahip

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yeni yönetimi vergi denetimi, mali suçlarla mücadele ve uluslararası kalkınma finansmanı deneyimini bir araya getirirken, yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekili Ersin Başar Ekmekci ve Kurul Üyesi Yasemin Girici'nin ortak noktası 20 yılı aşkın tecrübe ve üst düzey yönetim geçmişi olarak dikkati çekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

Yeni yönetim, mali denetim ve inceleme, mali suçlarla mücadele, makro ekonomi ve finansal piyasa bilgisi olmak üzere sermaye piyasasında gözetim ve denetimin üç temel alanını aynı masada topluyor.

Bu yapının, piyasa bütünlüğünün korunması ve yatırımcı güveninin pekiştirilmesi açısından SPK'nin denetim kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

Büyük mükelleflerin denetiminden SPK'ye

SPK'nin yeni Başkanı Muhsin Atcı, 23 yıllık kariyerine 2003'te vergi denetmen yardımcısı olarak başladı. Gelirler kontrolörlüğü ve vergi müfettişliğinin ardından Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Atcı, Ekim 2023'ten bu yana Vergi Denetim Kurulu'na başkanlık ediyordu.

1979 Konya Ereğli doğumlu Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Duke Üniversitesi'nde kalkınma politikası alanında yüksek lisans yapan Atcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde maliye alanında doktora çalışmasını sürdürüyor.

Ersin Başar Ekmekci mali suçlarla mücadele deneyimiyle öne çıkıyor

Başkan Vekilliğine getirilen Ersin Başar Ekmekci de vergi denetimi ve mali suçlarla mücadele alanlarında uzun yıllar görev yaptı. Ekmekci, MASAK'ta daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ekmekci'nin şüpheli işlem analizi ve mali suçlarla mücadeledeki kurumsal birikiminin, piyasa bozucu eylemlere karşı SPK'nin elini güçlendirmesi bekleniyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden 2000 yılında mezun olan Ekmekci, lisansüstü eğitimini de Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi üzerine yaptı.

Yasemin Girici'nin makroekonomi, finansal piyasalar ve kalkınma finansmanında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor

Kurul Üyesi Yasemin Girici'nin ise makroekonomi, finansal piyasalar ve kalkınma finansmanı alanlarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nü 2001'de bitiren Girici, 2004'te ABD'de Rutgers Üniversitesi'nde makroekonomi ve kalkınma iktisadı alanlarında İktisat Yüksek Lisansı yaptı.

Girici, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2023-2026 döneminde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu'nda Türkiye, Romanya, Azerbaycan, Moldova, Kırgızistan ve Cezayir'i temsil eden Direktör olarak görev aldı.

Uluslararası yatırımcıların beklentilerini yakından bilen Girici'nin, Kurul'a küresel bir perspektif katması bekleniyor.

Kadronun uluslararası deneyimiyle Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesini desteklemesi bekleniyor

SPK'nin yeni dönemindeki üç ismin de 20 yılı aşkın meslek tecrübesi bulunurken, her biri lisansüstü eğitimini yurt içinde ve yurt dışında saygın üniversitelerde tamamladı.

Söz konusu isimler, kamunun denetim, mali suçlarla mücadele ve ekonomi politikası alanındaki kritik kurumlarında üst düzey yönetim görevlerinde bulundu.

Öte yandan, denetimde caydırıcılığın artırılması, piyasaya güvenin yeniden tesis edilmesi ve yatırımcının korunması olmak üzere yeni yönetimden beklenen üç öncelik öne çıkıyor. Kadronun uluslararası deneyiminin de Türkiye sermaye piyasalarının küresel standartlarla uyumunu ve derinleşmesini desteklemesi bekleniyor.