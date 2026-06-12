SPK'dan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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SPK'dan Dolandırıcılık Uyarısı

12.06.2026 11:28
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SPK, dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu, resmi talebe itibar edilmemesini istedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kurulun ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta, sosyal medya kanalları ya da iletişim araçları üzerinden para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

SPK, dolandırıcılık girişimlerine yönelik açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Son dönemde, kendilerini SPK yöneticileri, çalışanları veya bunların yakınları olarak tanıtan, ayrıca kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın isim ve unvanlarını kullanarak kişi ve kuruluşlardan çeşitli gerekçelerle para, bağış veya çeşitli taleplerde bulunulduğuna ilişkin bildirimler alınmaktadır." denildi.

Kurulun ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta, sosyal medya kanalları ya da iletişim araçları üzerinden para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunmasının söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu ve benzeri girişimlere kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili adli mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatice Eylül Kırşanlı Hatice Eylül Kırşanlı:
    insanlar böyle uyarıları görmesine rağmen yine de inanıp para gönderiyorlar 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Burak Mustafa Burak:
    vay canına SPK'nin adını kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar ha, devlet kurumlarının adını kullanmak zaten ayrı bir sanat. Tabii bizim vergilerimizle çalışan kurumlar da uyarı veriyorsa böyle durumlar çoğalmış demektir, sonra haklı bir soru kalıyor işte bu dolandırıcıların yakalanması için neler yapılıyor diye, haber mi arıyoruz yoksa sonuç mu 0 0 Yanıtla
  • Tuğçe Aktas Tuğçe Aktas:
    uzun süredir bu tür dolandırıcılık haberleri görüyoruz ya artık halk biraz daha dikkatli olsa bu işler azalır diye düşünüyorum devlet kurumları uyarı verse de insanlar bazen inanıyor işte umarım bu uyarı sayesinde kimse mağdur olmaz 0 0 Yanıtla
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