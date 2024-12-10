SPK'dan Merkezi Takas Değişiklikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SPK'dan Merkezi Takas Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Takas Kuruluşları için yeni nakit yönetimi düzenlemeleri getirdi.

10.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Takas Kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esaslarına yönelik değişikliğe gitti.

SPK tarafından hazırlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet veren Merkezi Takas Kuruluşlarının nakit kaynakları, kendi nakit kaynakları ile topladığı nakit teminatlar ve nakit garanti fonu katkı paylarından oluşacak.

Yapılan değişiklikle, Merkezi Takas Kuruluşları kendi nakit kaynaklarını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB), Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar nezdinde, Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİAŞ) Para Piyasasında, BİAŞ Swap Piyasasında veya BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasasında değerlendirecek.

Değişiklik kapsamımda Merkezi Takas Kuruluşları topladığı nakit teminatlar ile nakit garanti fonu katkı paylarını da TCMB'de, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar nezdinde, BİAŞ Para Piyasasında veya BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası altında yer alan Repo-Ters Repo Pazarı ve Taahhütlü İşlemler Pazarında üçüncü fıkrada belirtilen özellikleri taşıyan borçlanma senetleri ile teminatlandırılmasını sağlayacak şekilde değerlendirecek.

Bu alanlarda değerlendirilemeyen nakit işlem teminatı ve nakit garanti fonu katkı paylarının asgari yüzde 95'inin ise yine yönetmeliğin 34/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyan borçlanma senetleri ile teminatlandırılmasını sağlayacak şekilde ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi esas olacak.

Bu özelliklere göre, Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet veren Merkezi Takas Kuruluşları ilgili finansal kaynaklarını nakit, mevduat veya yatırım fonu katılma payı olarak veyahut düşük piyasa ve kredi riski taşıyan, yüksek likiditeye sahip menkul kıymetlerde değerlendirecek. Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet veren Merkezi Takas Kuruluşları ancak temerrüt yönetim sürecinde gerektiği takdirde türev finansal araçlara yatırım yapabilir. Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet veren Merkezi Takas Kuruluşlarının yatırım yapacağı borçlanma senetlerinin devlet veya merkez bankalarınca ihraç edilmiş veya ödemesi garanti edilmiş olması, serbestçe transfer edilebilir olması, çok sayıda alıcı ve satıcıdan oluşan aktif bir piyasaya ve düzenli olarak açıklanan fiyat bilgisine sahip olması ve yapılacak borçlanma senedi yatırımlarında portföy ortalama kalan vadesinin gözetilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Merkezi Takas Değişiklikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
18:04 Suriyeli Tümen Komutanı’ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik
18:02 Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın
17:50 Avrupa Birliği HTŞ’ye yönelik tavrını ilan etti Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:32 Cihat Yaycı’dan stratejik uyarı: Türkiye’nin Suriye’de 3 önceliği var Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 13:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: SPK'dan Merkezi Takas Değişiklikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.