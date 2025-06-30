SPK'dan Zonguldak'ta Finansal Okuryazarlık Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Zonguldak'ta Finansal Okuryazarlık Eğitimi

30.06.2025 13:55
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SPK, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 1150 öğrenciye finansal okuryazarlık eğitimi verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kayıtlı 1150 öğrencisine finansal okuryazarlık eğitimi verdi.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Finansal okuryazarlık, bireylerin yalnızca ekonomik refahlarını artırmalarını değil, aynı zamanda daha sağlıklı kararlar almalarını, krizlere karşı daha dirençli olmalarını ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerini mümkün kılar. Bu nedenle finansal okuryazarlığın erken yaşlarda kazandırılması, bireysel düzeyde refahın teminatı olduğu kadar, makro ölçekte de güçlü ve istikrarlı bir ekonominin temel yapı taşıdır." ifadelerine yer verildi.

SPK'nın gençlerin bu alanda bilgiyle donatılması gerektiğine inandığı ve Kurulun bu vizyonla hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz "Finans Lisesi" ve "Finans Akademisi" gibi projelerimizin yanı sıra, kamu kurumlarıyla yaptığımız protokoller dahilinde farklı hedef gruplarına yönelik pek çok eğitimi hayata geçiriyoruz. Bu iş birliklerinden biri ise, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdelenen ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak İŞKUR tarafından yürütülen "Gençlik Programı" kapsamında gerçekleştirilen çalışmamızdır." denildi.

Açıklamada, söz konusu program çerçevesinde, 10 Temmuz 2024 tarihinde SPK ve İŞKUR arasında imzalanan protokol doğrultusunda, SPK'nın programın finansal okuryazarlık eğitimlerini yürütme sorumluluğunu üstlendiği aktarıldı.

Programın ilk ve pilot uygulaması, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş ve öğrencilere kapsamlı bir finansal okuryazarlık eğitimi verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otuz binden fazla öğrencisi bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kayıtlı 1150 öğrencisinin kullanımına sunulan finansal okuryazarlık eğitimiyle, bundan sonraki çalışma yaşamlarında finans ve kariyer açıdan daha bilinçli olma imkanı elde edecekleri düşünülmektedir. Amacımız, gençlerin, ekonomik hayatla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmelerini, fırsatları değerlendirebilmelerini ve riskleri öngörebilmelerini sağlamaktır. Bu çabalarımız, 2025/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, 22 Mayısın "Finansal Okuryazarlık Günü" olacak ilan edilmesiyle kurumsal ve toplumsal açıdan daha da anlamlı bir zemine oturmuştur. Söz konusu genelge, finansal bilincin geliştirilmesini bir devlet politikası haline getirerek, kamu kurumlarının bu alandaki sorumluluğunu daha da pekiştirmiştir. SPK olarak, bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz. Finansal okuryazarlığın yalnızca ekonomik bir beceri değil, aynı zamanda yaşamı anlama ve yönetme biçimi olduğuna da inanıyoruz. Bu saikle Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlere ulaşmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki: finansal okuryazarlık yalnızca parayı değil, hayatı yönetme sanatıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK'dan Zonguldak'ta Finansal Okuryazarlık Eğitimi - Son Dakika

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