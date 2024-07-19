SPK, DCT Trading'in halka arzını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SPK, DCT Trading'in halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, şirketin 14 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Ayrıca, birçok şirketin sermaye artırımı ve faaliyet izinleri de onaylandı. SPK ayrıca, bazı şirketlere idari para cezaları uyguladı ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran internet sitelerine erişimin engellenmesi kararı aldı.

19.07.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, şirketin 14 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 21 milyon 255 bin liralık, Aksa Akrilik'in 3 milyar 561 milyon 250 bin liralık, Naturelgaz'ın 460 milyon liralık, Yükselen Çelik AŞ'nin 125 milyon liralık, Reysaş GYO'nun 1,5 milyar liralık bedelsiz, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin 385,5 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Ral Yatırım Holding'in 500 milyon liralık, Q Yatırım Holding ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1'er milyar liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 305 milyon liralık, Nurol Yatırım Bankası'nın 15 milyar liralık, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Orfin Finansman AŞ'nin 925 milyon liralık, Koç Fiat Kredi Finansman AŞ'nin 750 milyon liralık, İş GYO'nun 8 milyar liralık, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon liralık, Yapı ve Kredi Bankası'nın 200 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık, BNP Paribas Issuance BV'nin 750 milyon liralık, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusuna onay verdi.

Yeni faaliyet izinleri

SPK, "Aktif Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Onbeşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini olumlu karşıladı.

Eliptik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arza aracılık faaliyet izni alma başvurusuna onay verildi.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, yaptığı inceleme sonucunda Avrupa Yatırım Holding ile Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli hakkında 155 bin 567'şer liralık idari para cezası uyguladı.

Astor Enerji AŞ ve şirketin denetimden sorumlu komite üyeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda Astor Enerji AŞ ile iki isme toplamda 2 milyon 333 bin 505 liralık idari para cezası verildi. Astor Enerji AŞ pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bir isme de 155 bin 567 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 5 isme 348 bin 915 liralık; Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ ve Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme neticesinde 3 şirkete 739 bin 534 liralık; QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemlere ilişkin ise iki kişiye 3 milyon 882 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Halka Arz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, DCT Trading'in halka arzını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
23:42 Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3“ten “B1“e yükseltti Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti
22:47 Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını alarmı Çok sayıda ev tahliye edildi Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
19:57 Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:42 Korkunç cinayet kötü kokuyla açığa çıktı Eşini boğup cesedini torbada bahçeye attı Korkunç cinayet kötü kokuyla açığa çıktı! Eşini boğup cesedini torbada bahçeye attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 00:37:01. #1.13#
SON DAKİKA: SPK, DCT Trading'in halka arzını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement