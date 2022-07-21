SPK haftalık bülteni - Son Dakika
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SPK haftalık bülteni

21.07.2022 22:50
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin hisse başına 10,50'den halka arzına onay verdi.

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin 149 milyon 680 bin liralık bedelli sermaye artırımına izin veren Kurul, Ak Faktoring AŞ'nin 103 milyon liralık, Doruk Faktoring AŞ'nin de 210 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusunu uygun buldu.

Kurul tarafından, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AŞ pay piyasasında 1.06.2021-30.06.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili yapılan inceleme sonucunda, 4 kişiye toplamda 204 bin 944 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SPK tarafından, Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay piyasasında 6.09.2019-31.03.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili yapılan inceleme sonucunda, 2 kişi ve 1 şirkete toplamda 1,6 milyon lira idari para cezası, ALB Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdindeki A.Y'ye ait hesaptan 23.12.2021 tarihli Kurul Kararı sonrasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda ise 1 kişi ve 1 kuruma toplam 1,280 milyon lira idari para cezası ve Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, şirkete 153,7 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Bilgisayar, Türkiye, OBASE, Ekonomi, Son Dakika

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