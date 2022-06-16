SPK Kocaer Çelik'in halka arz başvurusunu onayladı - Son Dakika
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SPK Kocaer Çelik'in halka arz başvurusunu onayladı

16.06.2022 21:47
SPK Kocaer Çelik'in halka arz başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kocaer Çelik'in halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kocaer Çelik'in halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Kocaer Çelik'in hisse başına 27,5 liradan halka arzına onay verdi.

Kurul, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'nin Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verdi ve fon paylarının Kurul kaydına alınması talebini olumlu karşıladı.

Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (aracı kurum) sermayesinin 30 milyon TL'den 45 milyon TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebiyle yaptığı başvuru kabul edildi.

SPK, Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi AŞ'nin 47 milyon 500 bin TL, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 206 milyon TL bedelsiz sermaye artırımına, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500 milyon TL bedelli sermaye artırımına onay verdi.

SPK, Bien Finans Faktoring AŞ'nin 150 milyon TL, Ulusal Faktoring AŞ'nin 355 milyon TL, Opet Petrolcülük AŞ ve Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ'nin 1 milyar TL, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 150 milyon TL, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ'nin 160 milyon TL, Turkish Bank AŞ'nin 218 milyon TL, Koç Finansman AŞ'nin 380 milyon TL, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 450 milyon TL, Migros Ticaret AŞ'nin 750 milyon TL, Ak Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar 500 milyon TL borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

Ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nın 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK Kocaer Çelik'in halka arz başvurusunu onayladı - Son Dakika

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